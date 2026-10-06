Đi bán vàng nhưng các tiệm vàng đều đóng cửa, người phụ nữ SN 1969 lập tức đến Công an và phát hiện sự thật

Theo Cổng TTĐT Công an Hà Tĩnh, Công an xã Kỳ Khang tiếp nhận trình báo của chị T.T.T (SN 1969, trú thôn Sơn Hải, xã Kỳ Khang) về việc nhận cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an xã Kỳ Khang, thông báo chị có hồ sơ của Tòa án liên quan đến khoản vay ngân hàng và các hành vi “rửa tiền, buôn bán ma túy”.

Đánh trúng tâm lý hoang mang, các đối tượng liên tục gọi điện, yêu cầu chị T. giữ bí mật, cách ly với người thân, không được cho ai biết; đồng thời yêu cầu cung cấp thông tin tài sản để “phục vụ điều tra”, thậm chí yêu cầu bán vàng, chuyển tiền vào tài khoản của Công an để phong tỏa, xác minh. Rất may, do các tiệm vàng đóng cửa giữa trưa nên chị T. chưa thực hiện được việc bán vàng.

Cơ quan Công an trực tiếp giải thích với chi T. - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Sau đó, nhớ đến đồng chí Lê Văn Ngọc – Phó Trưởng Công an xã Kỳ Khang, chị đã trực tiếp đến trình báo và được cán bộ Công an giải thích, hướng dẫn, giúp nhận diện rõ đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh lực lượng chức năng.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra một trường hợp có kịch bản tương tự. Ngày 30/9, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an thông tin, Công an xã Sơn Kim 1 vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ tài sản cho một phụ nữ 68 tuổi.

Theo đó, bà N.T.C. (68 tuổi, trú tại xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Đối tượng tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo bà C. có liên quan đến một đường dây ma túy, rửa tiền và khoản nợ 2 tỷ đồng.

Sau đó, đối tượng yêu cầu bà cung cấp thông tin tài khoản và chuyển tiền để phục vụ việc “xác minh”. Lo sợ, bà C. đã chuẩn bị bán 4 chỉ vàng để chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng.

Tuy nhiên, trên đường đi, nhớ lại những nội dung đã được Công an xã Sơn Kim 1 tuyên truyền, cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bà C. nhận thấy cuộc gọi có nhiều dấu hiệu bất thường nên quyết định không thực hiện theo yêu cầu mà trực tiếp đến trụ sở Công an xã trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Sơn Kim 1 đã kịp thời trấn an, giải thích, giúp bà C. nhận diện thủ đoạn giả danh cơ quan Công an để lừa đảo, đồng thời hướng dẫn bà các biện pháp phòng ngừa. Nhờ đó, toàn bộ số tài sản của bà được bảo đảm an toàn, không bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân

Cơ quan Công an không làm việc, không yêu cầu người dân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP qua điện thoại để phục vụ điều tra, xác minh.

Khi nhận được các cuộc gọi có nội dung tương tự, người dân cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của đối tượng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP; đồng thời nhanh chóng ngắt cuộc gọi và thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.