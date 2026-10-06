Vụ 1,2 triệu sản phẩm viên sủi: Ba tên sản phẩm người mua cần đối chiếu

MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ - RAU MÁ và ACTISO PRO do Công ty Vintechpharm cung cấp là những sản phẩm được nêu trong thông báo đề nghị người từng mua, sử dụng liên hệ cơ quan điều tra.

Thông tin công bố ngày 5.10 liên quan vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm tại Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm, xã Hồng Vân, TP. Hà Nội, cơ quan điều tra đã khởi tố 4 bị can ngày 24.9.2026; vụ án hiện đang tiếp tục được làm rõ.

Lực lượng chức năng kiểm tra thực phẩm giả. Ảnh: CATP Hà Nội

Kiểm tra cả tên sản phẩm lẫn đơn vị cung cấp

Một tên gọi có chữ “vitamin”, “actiso” hay “rau má” chưa đủ để xác định sản phẩm thuộc vụ việc. Người mua cần đọc đầy đủ nhãn, đối chiếu đơn vị sản xuất, cung cấp với thông báo; đồng thời ghi lại số lô, ngày sản xuất và hạn sử dụng nếu còn nhìn rõ.

Có thể bắt đầu bằng bốn việc:

· Chụp lại toàn bộ nhãn và bao bì, gồm các mặt của lọ, hộp, thông tin doanh nghiệp và số lô.

· Tìm lại chứng từ mua hàng: Hóa đơn, mã đơn, ngày mua, tên gian hàng, lịch sử thanh toán.

· Giữ sản phẩm còn lại và trao đổi với người bán, không vội vứt bỏ bao bì hoặc xóa tin nhắn.

· Liên hệ đầu mối chính thức nếu thông tin trùng khớp, cung cấp những gì đang có thay vì tự kết luận chỉ từ ảnh lan truyền.

Đây là cách chuẩn bị thông tin để đối chiếu, không phải một phép kiểm nghiệm tại nhà. Bao bì giống nhau không xác định được hàm lượng bên trong, bao bì còn nguyên cũng không thay thế được kết quả kiểm tra chất lượng.

Thông báo công bố đầu mối tiếp nhận là Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP. Hà Nội; điều tra viên Mã Đại Dương, số điện thoại 0949.926.926, địa chỉ 356 đường Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Con số 1,2 triệu và kết quả bốn mẫu là hai thông tin khác nhau

Lực lượng chức năng đã tạm giữ, niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và ba cơ sở, quầy thuốc mua hàng.

Trong khi đó, kết quả phân tích được công bố là của 4 mẫu sản phẩm. Hàm lượng natri benzoat trong các mẫu này đạt 4,18-6,78%, so với giới hạn 0,2% được cơ quan chức năng áp dụng trong vụ việc. Một số vitamin và hoạt chất quảng cáo trên nhãn không được phát hiện.

Vì vậy, không nên diễn đạt thành hơn 1,2 triệu sản phẩm đều đã được xét nghiệm riêng và cùng cho một kết quả. Cũng không thể lấy mức vượt trong mẫu kiểm nghiệm để suy ra một người sử dụng sẽ chịu tác hại gấp tương ứng bao nhiêu lần.

Người đã dùng sản phẩm thuộc diện cần xác minh nên tạm ngừng sử dụng để đối chiếu và hỏi ý kiến cơ sở y tế khi có lo ngại về sức khỏe. Nếu đi khám, thông tin hữu ích là tên sản phẩm, lượng đã dùng, thời gian sử dụng và biểu hiện bất thường nếu có. Việc từng uống sản phẩm không tự động đồng nghĩa đã bị ngộ độc, mức độ ảnh hưởng cá nhân cần được đánh giá chuyên môn.

Giá bán và nơi bán không đủ bảo chứng

Theo tài liệu điều tra được công bố, chi phí sản xuất khoảng 10.000 đồng mỗi lọ, trong khi giá bán ra thị trường là 45.000-60.000 đồng. Hàng được phân phối qua quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử, kèm quảng cáo về sức đề kháng, thải độc, làm mát gan.

Như vậy, lời khuyên “đừng mua đồ quá rẻ” chưa chạm hết vấn đề. Người tiêu dùng có thể trả một mức giá không bất thường, mua qua kênh quen thuộc, nhưng vẫn không có khả năng tự kiểm chứng thành phần.

Đây cũng là lý do trách nhiệm của nơi bán không thể kết thúc ở việc chuyển thông báo cho khách. Điều người mua cần là danh sách sản phẩm, lô hàng liên quan, hướng dẫn tiếp nhận và phương án xử lý cụ thể khi có kết luận.

Một lịch sử đơn hàng được lưu giữ có thể giúp nối lại đường đi của sản phẩm. Một thông báo rõ tên, rõ đơn vị, rõ đầu mối có thể giúp người dân hành động chính xác. Sau con số hơn một triệu sản phẩm, đó là những thông tin thiết thực nhất để sự lo lắng không biến thành hoang mang.