Giữ bình yên địa bàn ven biển, bảo vệ sinh kế của ngư dân

Bám địa bàn, tích cực hỗ trợ ngư dân

Là địa bàn ven biển và giáp với vùng đầm phá Tam Giang nên đến nay, nhiều hộ dân ở các tổ dân phố ở phường Phong Quảng, TP Huế vẫn đang duy trì nghề đánh bắt hải sản gần bờ để phát triển kinh tế.

Bà con ngư dân ở địa phương chủ yếu dùng thuyền nan, ghe máy công suất nhỏ đánh bắt các loại tôm, cá khoai, cá nục, cá trích, bạc má… ở vùng lộng, gần bờ.

Công an phường Phong Quảng, TP Huế ra quân tuyên truyền, đảm bảo ANTT địa bàn vùng ven biển.

Để tăng cường công tác đảm bảo ANTT, giúp ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ tài sản, ngư lưới cụ, Công an phường Phong Quảng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) thường xuyên về địa bàn cơ sở, đến tận nhà ngư dân để tổ chức tuyên truyền các quy định pháp luật. Đồng thời khuyến cáo, nhắc nhở bà con ngư dân đánh bắt hải sản an toàn, chú trọng bảo vệ tài sản tránh mất cắp.

Công an phường Phong Quảng đến nhà dân tuyên truyền, vận động ngư dân neo đậu tàu thuyền an toàn trong mùa mưa bão.

Ông Nguyễn Văn Hồng ở tổ dân phố Phong Hải, phường Phong Quảng chia sẻ: “Ngoài công tác tuyên truyền, lực lượng Công an phường còn thường xuyên phối hợp với bà con ngư dân để thu gom rác thải, vệ sinh môi trường cảnh quan dọc bãi biển. Công an phường còn trao tặng áo phao, dụng cụ cứu sinh cho bà con ngư dân để đi biển an toàn hơn. Những việc làm thiết thực của lực lượng Công an địa phương khiến ngư dân chúng tôi rất cảm kích”.

Ghe thuyền của ngư dân ở Phong Quảng được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.

Trung tá Trần Đức Hoàn, Trưởng Công an phường Phong Quảng cho biết, với tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”, lực lượng Công an phường đã tích cực bám địa bàn để cùng phối hợp với các cơ quan đoàn thể tại địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, an toàn địa bàn vùng ven biển. Trong đó, Công an phường Phong Quảng đã chú trọng tuyên truyền, hỗ trợ bà con ngư dân bảo vệ tài sản tàu thuyền, ngư lưới cụ để hoạt động vươn khơi bám biển của người dân diễn ra an toàn, hiệu quả. Với phương châm “4 tại chỗ” và nhờ sự chủ động, sẵn sàng, lực lượng Công an phường Phong Quảng đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân ở các tổ dân phố Phong Hải, Quảng Công, Quảng Ngạn... ứng cứu ghe thuyền bị sóng biển dâng cuốn trôi trong mùa mưa bão.

Đảm bảo an ninh, an toàn tại cảng cá, âu thuyền

Phát huy tinh thần phong trào thi đua “Ba nhất”, trước mùa mưa bão năm nay, Công an phường Thuận An, TP Huế cũng đã yêu cầu cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, tích cực phối hợp với lực lượng Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An để chủ động tuyên truyền, kiểm tra và nhắc nhở chủ tàu cá chủ động bảo vệ tài sản trên tàu.

Công an phường Thuận An và các đơn vị đến cảng cá Thuận An tuyên truyền ngư dân chủ động bảo vệ tài sản trên tàu thuyền.

Trung tá Lê Công Tài, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Thuận An cho biết: “Do địa bàn giáp biển, tập trung hàng trăm tàu cá công suất lớn từ 700CV đến 1.000CV chuyên hoạt động đánh bắt xa bờ, dịch vụ hậu cần nghề cá nên công tác bảo đảm ANTT luôn gắn với công tác phòng, chống thiên tai. Vì thế, chúng tôi đã tích cực bám địa bàn cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT, giúp bà con ngư dân an tâm lao động, bám biển”.

Tuyên truyền, vận động ngư dân Thuận An đánh bắt hải sản đúng quy định, chủ động phòng ngừa trộm cắp trong mùa mưa bão.

Thượng tá Lê Văn Thuần, Trưởng Công an phường Thuận An cho biết thêm, vào mùa mưa bão hiện nay, khi tàu thuyền vào khu vực tránh trú, nhiều chủ phương tiện phải rời tàu trong thời gian dài. Đây là thời điểm các đối tượng xấu thường lợi dụng sơ hở trong quản lý, bảo vệ tài sản để thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước tình hình đó, Công an phường Thuận An đã phối hợp với Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở để tăng cường tuần tra tại các khu vực ven biển, khu vực neo đậu tàu thuyền, cảng cá. Đồng thời tuyên truyền, phát tờ rơi cảnh báo nguy cơ trộm cắp tài sản, nhắc nhở chủ tàu chủ động bảo quản tài sản trong thời gian tránh trú mưa bão.

Nhờ lực lượng Công an ở cơ sở đảm bảo tốt ANTT nên bà con ngư dân các xã ven biển TP Huế an tâm vươn khơi, bám biển.

“Ngoài nỗ lực bám cơ sở để đảm bảo ANTT, Công an phường Thuận An còn tích cực hướng dẫn ngư dân đưa tàu cá đến neo đậu tại các khu neo đậu, vị trí an toàn. Khuyến cáo chủ tàu không để tài sản có giá trị trên tàu khi không có người trông coi; chủ động gia cố, khóa, bảo quản các khu vực chứa tài sản, nâng cao cảnh giác và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường, mất cắp tài sản”, Thượng tá Lê Văn Thuần cho hay.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho người và phương tiện, Công an TP Huế đã yêu cầu lực lượng Công an các xã, phường ven biển tiếp tục tăng cường tuần tra, nắm tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản tại các khu vực tập trung tàu thuyền, cảng cá, khu neo đậu.

Với phương châm “chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa”, lực lượng Công an TP Huế quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, nhất là phương tiện tàu thuyền, đồng thời giữ vững ANTT địa bàn trong mùa mưa bão.