Giá xăng dầu hôm nay 9/10: Tăng mạnh

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung từ khu vực sản xuất chủ chốt ở Trung Đông bị gián đoạn, khi các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz gia tăng. Rủi ro an ninh khiến chi phí vận chuyển dầu tăng, đồng thời làm tăng nguy cơ đối với hàng hóa và thủy thủ đoàn.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Reuters).

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, giá dầu còn được hỗ trợ bởi dự trữ dầu thô và nhiên liệu chưng cất của Mỹ đã giảm trong khi dự trữ xăng tăng trong tuần trước. Theo đó, lượng dự trữ dầu thô đã giảm 3,2 triệu thùng xuống còn 424,1 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 2/10, trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát của Reuters là tăng 1,7 triệu thùng.

Tồn kho nhiên liệu chưng cất, gồm dầu diesel và nhiên liệu máy bay, cũng giảm 42.000 thùng xuống 105,14 triệu thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình cùng thời điểm trong 5 năm qua.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 8/10, giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu diesel giảm.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.134 đồng/lít, lên 27.703 đồng/lít. Xăng E10 RON95 tăng 1.065 đồng/lít, lên 28.254 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 589 đồng/lít, xuống mức 29.128 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 701 đồng/kg, lên tối đa 21.092 đồng/kg.