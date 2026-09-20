Bắc Ninh xúc tiến thương mại tại Hội chợ Trung Quốc - ASEAN 2026

Theo Quyết định số 2469/QĐ-UBND ngày 4/9/2026 của UBND tỉnh (nay là thành phố Bắc Ninh), đoàn công tác Sở Công Thương do ông Nguyễn Thế Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương là Trưởng đoàn làm việc tại Trung Quốc từ ngày 16 đến 20/9/2026. Chuyến công tác nhằm tham dự CAEXPO lần thứ 23, đồng thời tăng cường kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp.

Đại biểu các đoàn tham dự CAEXPO chụp ảnh tại lễ khai mạc.

Hội chợ CAEXPO lần thứ 23 diễn ra từ ngày 17 đến 21/9 tại thành phố Nam Ninh. Với chủ đề “Chia sẻ cơ hội 3.0, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp”, hội chợ năm nay có tổng diện tích trưng bày khoảng 170 nghìn m², thu hút hơn 3,4 nghìn doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Các khu vực trưng bày tập trung vào thương mại hàng hóa, hợp tác đầu tư, thương mại dịch vụ, công nghệ tiên tiến, du lịch và thương mại xuyên biên giới. Đáng chú ý, nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và bảo vệ môi trường được giới thiệu tại hội chợ.

Đoàn công tác của Sở Công Thương Bắc Ninh tại Hội chợ triển lãm Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23.

Trong khuôn khổ CAEXPO 2026 dự kiến diễn ra khoảng 50 hoạt động xúc tiến kinh tế - thương mại, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, kết nối cung - cầu, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giao thông, logistics, công nghệ, quản trị đô thị, xây dựng khu công nghiệp và chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Việt Nam tiếp tục tham gia CAEXPO với quy mô lớn, tổng diện tích trưng bày khoảng 3 nghìn m², gồm 170 gian hàng. Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quốc tế quan trọng, góp phần mở rộng cơ hội giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với thị trường Trung Quốc và các nước ASEAN.

Gian hàng trưng bày các sản phẩm của thành phố Bắc Ninh.

Việc Sở Công Thương Bắc Ninh tham dự hội chợ góp phần tăng cường quảng bá tiềm năng, thế mạnh thương mại, đồng thời tạo kênh kết nối để doanh nghiệp địa phương tiếp cận đối tác, thị trường và các cơ hội hợp tác mới trong khu vực.