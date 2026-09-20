Khuyến nông đồng hành, mở hướng chăn nuôi bền vững tại Huế

Các mô hình chăn nuôi tại TP Huế đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất an toàn sinh học

Các mô hình chăn nuôi tại Tp. Huế đang từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất an toàn sinh học, hữu cơ, kinh tế tuần hoàn gắn với liên kết tiêu thụ. Đây không chỉ là hướng nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra cách tiếp cận mới về bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế bền vững.

Liên kết để giảm rủi ro, nâng giá trị

Thực tế tại Huế cho thấy, khi người chăn nuôi được kết nối với doanh nghiệp, đơn vị khuyến nông và các cơ sở khoa học, nhiều điểm nghẽn của sản xuất nhỏ lẻ từng bước được tháo gỡ.

Một trong những hướng được chú trọng là mô hình chăn nuôi lợn thịt hữu cơ bảo đảm an toàn sinh học, theo hướng kinh tế tuần hoàn được triển khai giai đoạn 2024-2026 tại nhiều địa phương, trong đó có Huế. Mô hình tập trung kiểm soát từ con giống, thức ăn, chăm sóc, phòng dịch đến xử lý chất thải; đồng thời xây dựng liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ.

Tại phường Phong Điền, các hộ tham gia liên kết với Tập đoàn Quế Lâm đồng hành hỗ trợ kỹ thuật, giống, thức ăn và đầu ra. Quy trình sản xuất được kiểm soát xuyên suốt, hướng tới tạo sản phẩm thịt lợn an toàn, hữu cơ, có nguồn gốc rõ ràng. Theo thông tin được công bố, dự án đã xây dựng 14 hợp đồng liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm; hiệu quả kinh tế của mô hình cao hơn khoảng 11% so với chăn nuôi đại trà.

"Mô hình chăn nuôi gà Minh Dư chứng nhận VietGAHP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" đang được triển khai tại Huế

Ở lĩnh vực chăn nuôi, "Mô hình chăn nuôi gà Minh Dư chứng nhận VietGAHP gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm" cũng đang được triển khai tại Huế. Quy trình chú trọng kiểm soát con giống, chuồng trại, thức ăn, nước uống, thú y, phòng dịch và quản lý chất thải. Một hộ tham gia với quy mô 6.000 con cho biết sản phẩm được liên kết tiêu thụ, qua đó tạo thêm cơ sở để duy trì quy trình sản xuất an toàn.

Biến chất thải thành tài nguyên, hình thành chuỗi tuần hoàn

Điểm đáng chú ý trong các mô hình là tư duy sản xuất không dừng ở việc tăng đàn hay tăng sản lượng, mà hướng tới sử dụng hiệu quả từng nguồn lực.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia Lê Quốc Thanh thăm khu Chăn nuôi bò vàng tại Tổ hợp Nông nghiệp 4F Quế Lâm.

Tại các mô hình hữu cơ, chất thải chăn nuôi được xử lý bằng chế phẩm sinh học, đệm lót sinh học để hạn chế mùi và tác động đến môi trường, đồng thời tạo nguồn phân bón phục vụ trồng trọt. Như vậy, chất thải từ chăn nuôi được chuyển hóa thành đầu vào cho cây trồng, từng bước hình thành vòng tuần hoàn trong sản xuất.

Chăn nuôi heo hữu cơ sử dụng đệm lót sinh học tại Tổ hợp Nông nghiệp 4F Quế Lâm.

Mô hình Tổ hợp Nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn - sinh thái 4F Quế Lâm tại Huế cũng cho thấy cách tổ chức sản xuất theo hướng liên kết các khâu, trong đó phụ phẩm của quá trình này có thể trở thành nguồn nguyên liệu cho quá trình khác. Cách làm này góp phần giảm chất thải, tiết kiệm nguồn lực và tạo thêm giá trị trên cùng một chuỗi sản xuất.

Điều quan trọng hơn cả là hiệu quả của khuyến nông không chỉ được đo bằng số hộ, số con giống hay quy mô đàn vật nuôi. Giá trị lâu dài nằm ở việc thay đổi tư duy sản xuất: từ kinh nghiệm sang quy trình kỹ thuật; từ chăn nuôi đơn lẻ sang liên kết; từ xử lý chất thải bị động sang tuần hoàn tài nguyên; từ sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo yêu cầu thị trường.

Siêu thị nông sản và thực phẩm hữu cơ Quế Lâm tại TP. Huế.

Từ những mô hình thực tiễn tại Huế, hướng phát triển chăn nuôi bền vững cần tiếp tục đặt trên ba trụ cột: an toàn sinh học, liên kết chuỗi và kinh tế tuần hoàn. Khi nông hộ được đồng hành về kỹ thuật, doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng đầu vào - đầu ra, còn chất thải được tái sử dụng hợp lý, giá trị kinh tế có thể song hành với trách nhiệm môi trường.

Đây cũng là nền tảng để Huế tiếp tục nhân rộng các vùng chăn nuôi an toàn, hữu cơ và tuần hoàn; nâng cao chất lượng sản phẩm, củng cố niềm tin thị trường và tạo sinh kế ổn định cho người dân. Phát triển chăn nuôi theo hướng xanh không chỉ là yêu cầu trước mắt mà là bước đi cần thiết để xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, có trách nhiệm với môi trường và bền vững trong dài hạn./.