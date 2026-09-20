Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, không hoán đổi

Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, trình Chính phủ xem xét.

Theo phương án mới, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong ngày 24/11/2026. Do ngày 24/11 năm nay rơi vào thứ Ba, Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ đúng 1 ngày và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Trước đó, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23/11) sang thứ Bảy (28/11). Nếu thực hiện phương án này, người lao động có thể nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ Bảy (21/11) đến hết thứ Ba (24/11).

Phương án nghỉ 4 ngày liên tục được nghiên cứu nhằm tạo thêm quỹ thời gian để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng, du lịch và dịch vụ. Tuy nhiên, sau khi tiếp thu ý kiến và rà soát yêu cầu thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh theo hướng không hoán đổi ngày làm việc.

Theo Bộ Nội vụ, cuối tháng 11 là thời điểm các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành đơn hàng, chỉ tiêu và chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo.

Do đó, việc không hoán đổi ngày làm việc 23/11 được đánh giá là phương án thận trọng, góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, học tập, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo ca, kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc vận hành liên tục.

Bộ Nội vụ cho rằng việc không hoán đổi ngày làm việc không làm giảm ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vẫn được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương đúng ngày 24/11 theo quy định.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam có thể được tổ chức linh hoạt trước, trong và sau ngày 24/11, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả.

Theo Bộ Nội vụ, phương án nghỉ 1 ngày nhằm hài hòa giữa yêu cầu tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với việc duy trì hoạt động của cơ quan, đơn vị và ổn định sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn cuối năm.