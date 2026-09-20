Đà Nẵng: Xã Thu Bồn mở thêm dư địa phát triển từ Mỹ Sơn

Mỹ Sơn, điểm nhấn kinh tế của Thu Bồn, đón gần 314.000 khách, doanh thu 50,8 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026.

Sau 9 tháng năm 2026, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng đang từng bước mở rộng các động lực phát triển dựa trên những lợi thế về di sản, sản xuất và hạ tầng. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 2.405,5 tỷ đồng, trong đó thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng chiếm phần lớn giá trị.

Mỹ Sơn tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế của địa phương. Trong 9 tháng, khu di sản đón gần 314.000 lượt khách, trong đó hơn 280.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu đạt hơn 50,8 tỷ đồng. Cùng với dòng khách đến di sản, hoạt động thương mại và dịch vụ trên địa bàn cũng duy trì đà tăng, với giá trị ước đạt 1.095 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh du lịch, sản xuất công nghiệp và xây dựng đang tạo thêm sức bật cho kinh tế Thu Bồn. Giá trị khu vực này ước đạt 1.055 tỷ đồng, tăng 12,21% so với cùng kỳ. Một loạt công trình giao thông, trường học và hạ tầng dân sinh được triển khai, góp phần thay đổi kết nối giữa các khu vực. Đến ngày 10/9, địa phương đã giải ngân gần 66 tỷ đồng trong tổng số hơn 106,4 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ.

Trong khi các ngành dịch vụ và công nghiệp có bước tiến, nông nghiệp vẫn là một phần quan trọng của kinh tế địa phương. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 255,6 tỷ đồng, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu đạt khoảng 98% kế hoạch. Chăn nuôi vẫn đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, song địa phương đang tăng cường các biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế phát sinh và lây lan dịch.

Cùng với câu chuyện tăng trưởng, Thu Bồn đang từng bước định hình diện mạo nông thôn theo hướng dài hạn. Qua rà soát bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, xã hiện đạt 6/10 tiêu chí. Những nội dung còn thiếu tập trung vào quy hoạch, văn hóa - giáo dục - y tế, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, cùng nhóm tiêu chí về tiếp cận pháp luật, quốc phòng - an ninh. Mục tiêu của địa phương là hoàn thành 10/10 tiêu chí trong năm 2027.

Một hướng đi khác đang được Thu Bồn tính đến là khai thác tốt hơn quỹ đất và không gian phát triển. Địa phương dự kiến xúc tiến các dự án dịch vụ - du lịch, trong đó có Khu dân cư và du lịch dịch vụ Thu Bồn quy mô gần 96,7 ha; đồng thời thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Gò Biên và các khu vực sản xuất. Việc hoàn thiện quy hoạch chung xã Thu Bồn đến năm 2050 cũng được đặt ra nhằm tạo cơ sở cho định hướng phát triển lâu dài.

Ở phía sau những chuyển động về kinh tế là những thay đổi trong cách phục vụ người dân. Từ đầu năm đến ngày 7/9, xã tiếp nhận 7.061 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,6%. Hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến và thanh toán trực tuyến đều đạt 100%, cho thấy chuyển đổi số đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong hoạt động hành chính ở cơ sở.

Những tháng cuối năm, Thu Bồn sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ và sản xuất, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn liên quan đến quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng. Với nền tảng từ Mỹ Sơn cùng hệ thống hạ tầng đang được đầu tư, địa phương đang có thêm điều kiện để mở rộng không gian phát triển trong những năm tới.