Điện thoại thông minh đã trở thành vật dụng quen thuộc, hiện diện trong hầu hết hoạt động của đời sống xã hội. Chỉ với chiếc điện thoại, người dùng như nắm cả thế giới trong lòng bàn tay.

Đừng để điện thoại chi phối. Ảnh minh họa: Vietnamplus

Tuy nhiên, việc sử dụng điện thoại không phải ai, lúc nào cũng phục vụ công việc hữu ích. Nhiều người dùng chỉ để lướt mạng, xem video ngắn... một cách vô thức, thậm chí quên cả ngày, đêm. Thói quen này vừa gây lãng phí thời gian, vừa làm suy giảm sức khỏe, khả năng tư duy, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng học tập, công tác. Đó là chưa kể, chiếc điện thoại còn có thể trở thành công cụ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Đánh cắp dữ liệu cá nhân, lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, tán phát thông tin độc hại... Chỉ một phút thiếu tỉnh táo, người dùng có thể phải trả giá đắt.

Để khắc phục tình trạng trên, mỗi người cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chủ động kiểm soát thời gian sử dụng, ưu tiên những nội dung có ích khi sử dụng điện thoại. Các cơ quan, đơn vị cần xây dựng và duy trì nghiêm quy định về sử dụng điện thoại trong giờ làm việc, hội họp. Nhà trường, gia đình và các tổ chức ở địa phương cần tăng cường quản lý, định hướng, giáo dục kỹ năng số, giúp thế hệ trẻ hình thành thói quen sử dụng công nghệ lành mạnh, có trách nhiệm.

Điện thoại thông minh vốn là công cụ hữu ích, nhưng nó chỉ phát huy giá trị khi được sử dụng đúng mục đích. Vì thế, không thể để điện thoại mặc sức chi phối thời gian và cuộc sống của chúng ta.