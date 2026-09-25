Đưa dữ liệu thành tài nguyên số

VNPT Sơn La giới thiệu các giải pháp, thiết bị công nghệ số.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường làm thủ tục đăng ký khai sinh cho con, anh Lò Văn Ngọc, tổ 2, phường Chiềng Cơi, chỉ cần cung cấp căn cước công dân. Thông tin của vợ chồng anh đã có trên hệ thống nên gần như không phải khai lại; kết quả khai sinh điện tử được đồng bộ với dữ liệu cư trú và bảo hiểm y tế của trẻ. Việc tái sử dụng những thông tin đã có giúp giảm kê khai, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục.

Tiện ích đó được tạo nên từ việc kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các hệ thống. Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hiện đã kết nối với 23 phần mềm chuyên ngành của các bộ, ngành Trung ương. Dữ liệu dân cư, hộ tịch, đất đai sau khi được số hóa, kết nối có thể tiếp tục sử dụng trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, giảm việc kê khai, nhập lại thông tin.

Trải nghiệm các nền tảng, giải pháp phục vụ quá trình chuyển đổi số.

Việc khai thác dữ liệu được mở rộng khi Trung tâm dữ liệu tỉnh chính thức vận hành từ ngày 21/4/2026, gồm Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Cổng dữ liệu mở. Đến nay, Kho dữ liệu dùng chung có trên 330 danh mục dữ liệu của 18 sở, ngành. Dữ liệu được thu thập, chuẩn hóa, kết nối để phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và khai thác thông tin.

Ở từng lĩnh vực, dữ liệu chuyên ngành được cập nhật gắn với yêu cầu công việc. Sở Nội vụ đã hoàn thành 33 bảng dữ liệu, xây dựng gần 100 kịch bản phục vụ theo dõi, phân tích và tham mưu. Đối với lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, dữ liệu được khai thác để theo dõi cơ cấu, diện tích gieo trồng, chất lượng môi trường nước mặt, biến động quỹ đất và cảnh báo theo quy hoạch đến năm 2030. Lĩnh vực xây dựng đã hình thành các cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, hoạt động vận tải, đăng kiểm phương tiện, nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, thoát nước đô thị; đồng thời, cung cấp trực tuyến hơn 120 đồ án quy hoạch để tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư tra cứu...

Cùng với dữ liệu phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước, các sở, ngành đang rà soát những thông tin đủ điều kiện để công khai trên Cổng dữ liệu mở. Đến nay, Cổng dữ liệu mở có 385 danh mục; hơn 800 câu hỏi huấn luyện chatbot được cấu hình hỗ trợ tìm kiếm, tra cứu. Việc kết nối Cổng dữ liệu mở với Kho dữ liệu dùng chung mở rộng khả năng chia sẻ và sử dụng lại những thông tin đã được các cơ quan tạo lập, quản lý.

Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Chiềng Cơi.

Tuy nhiên, qua thực tế, chất lượng và khả năng khai thác dữ liệu vẫn còn hạn chế. Một số dữ liệu còn trùng lặp, thiếu thông tin, cập nhật chưa thường xuyên; kết nối, đồng bộ tự động còn thấp, nhiều dữ liệu vẫn phải nhập thủ công, ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác. Là cơ quan đầu mối tham mưu về chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ đang đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác Kho dữ liệu dùng chung và IOC. Trong đó, tập trung tăng kết nối, chia sẻ dữ liệu tự động, giảm nhập liệu thủ công; ưu tiên cập nhật các nhóm dữ liệu thiết yếu về tài chính - ngân sách, đầu tư công, đất đai - xây dựng, nông nghiệp, công thương, y tế, giáo dục, du lịch, an sinh xã hội, doanh nghiệp.

Việc khai thác trên IOC cũng được rà soát theo hướng sát hơn với yêu cầu quản lý, điều hành. Những dashboard trùng lặp, ít giá trị sử dụng được đề xuất hợp nhất; tập trung vào các chỉ tiêu cần theo dõi theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực, như phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, tiến độ dự án, đất đai, thiên tai, y tế, giáo dục. Đồng thời, tiếp tục rà soát, bổ sung những dữ liệu cần thiết cho công tác chỉ đạo, điều hành và các dữ liệu đủ điều kiện công khai.

Kho dữ liệu dùng chung đang từng bước trở thành nguồn thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng dữ liệu, tăng cường kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả các thông tin đã được số hóa sẽ phục vụ ngày càng tốt hơn công tác quản lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính và nhu cầu tra cứu của người dân, doanh nghiệp.