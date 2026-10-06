Tôn vinh 60 'Doanh nghiệp vì người lao động', 'Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu' năm 2026

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tôn vinh 30 doanh nghiệp vì người lao động.

Trong không khí phấn khởi, tự hào của những ngày tháng 10 lịch sử, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10) và 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” và “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2026.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng khẳng định: Hoạt động thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh của tổ chức Công đoàn - tổ chức đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động - đối với những doanh nghiệp thực sự quan tâm đến con người, tôn trọng người lao động và cùng người lao động xây dựng sự phát triển lâu dài.

Sự tôn vinh cũng chính là lời cảm ơn của tổ chức Công đoàn và của người lao động đối với những doanh nghiệp đã lựa chọn một cách phát triển có trách nhiệm: Không xem người lao động chỉ là một yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất, mà thực sự coi người lao động là chủ thể cùng tạo ra giá trị, cùng xây dựng doanh nghiệp và cùng chia sẻ thành quả phát triển.

Trong số các "Doanh nghiệp vì người lao động" được vinh danh, có 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động.

Chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng phát biểu khai mạc.

Những con số đó cho thấy công tác chăm lo cho người lao động ngày càng được mở rộng đến các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp và đang từng bước trở thành một giá trị trong văn hóa doanh nghiệp.

Theo Ban Tổ chức, tiêu chí xét chọn của chương trình qua từng năm cũng được cập nhật, hoàn thiện. Nhưng điều quan trọng hơn một bộ tiêu chí là chương trình đang góp phần hình thành một chuẩn mực ứng xử tiến bộ giữa doanh nghiệp và người lao động: Doanh nghiệp phát triển nhưng không để người lao động đứng ngoài thành quả phát triển; người lao động được chăm lo nhưng đồng thời phải không ngừng nâng cao năng suất, kỹ năng, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với doanh nghiệp. Đó chính là nền tảng của sự phát triển bền vững.

Cũng tại chương trình, 30 “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” - những người trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp, thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau cũng được tôn vinh.

Điểm chung ở họ là tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, năng động, sáng tạo; là những sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp thiết thực cho hoạt động của doanh nghiệp; đồng thời nhiều đồng chí còn là những đoàn viên tích cực, gương mẫu, có nhiều đóng góp đối với hoạt động Công đoàn và tập thể người lao động.

Dự và phát biểu chỉ đạo đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định: Hội nghị mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, là dịp để chúng ta tôn vinh hai chủ thể khăng khít tạo nên sức mạnh nội lực của nền kinh tế đất nước.

Đồng chí Thái Thu Xương đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình hết sức thiết thực nhằm khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động, tạo ra những sáng kiến, sáng tạo góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô, trực tiếp đóng góp vào kết quả tăng trưởng hai chữ số.

Tôn vinh 30 công nhân lao động tiêu biểu năm 2026.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần "Vì người lao động". Hãy xem việc chăm lo cho người lao động là khoản đầu tư cho tương lai phát triển bền vững của doanh nghiệp chứ không phải là một chi phí. Tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và đặc biệt là xây dựng môi trường làm việc văn hóa, an toàn, sẻ chia và thấu hiểu.

Đối với các anh chị em công nhân lao động, đồng chí Thái Thu Xương mong các anh chị em không thỏa mãn với những thành tích, tiếp tục học tập, nâng cao tay nghề, làm chủ công nghệ, phát huy nhiều hơn nữa các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Nhất là tích cực tham gia phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt" nhằm khẳng định vai trò chủ thể của người lao động trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với các cấp công đoàn, đồng chí Thái Thu Xương yêu cầu cần làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động để đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt"; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn; tập trung ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số trong quản lý đoàn viên, điều hành hoạt động; nâng cao kỹ năng số cho cán bộ công đoàn, từng bước xây dựng công đoàn hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số.