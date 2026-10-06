Chứng khoán ngày 6/10: VN-Index tăng điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng

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Thanh khoản toàn thị trường tăng so với phiên trước đó, tổng khối lượng giao dịch 3 sàn đạt hơn 935 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch đạt hơn 21.289 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên cả 3 sàn hơn 2.519 tỷ đồng, tập trung vào các mã HDB (1.957,65 tỷ đồng), VJC (770,71 tỷ đồng), PNJ (101,61 tỷ đồng), TCB (85,51 tỷ đồng), ACB (69,7 tỷ đồng)...

Chiều ngược lại, các mã mua ròng nhiều trong phiên này gồm SHB (78,37 tỷ đồng), VIC (78,05 tỷ đồng), GMD (59,76 tỷ đồng), VND (49,72 tỷ đồng), DCM (45,07 tỷ đồng)...

Trên sàn HoSE, giá trị khớp lệnh phiên này tăng so với phiên trước, đạt hơn 14.489 tỷ đồng.

Phiên này, các mã đóng góp tích cực cho chỉ số VN-Index tăng 6,58 điểm gồm: VPL, VHM, BSR, LPB, VNM, VCB, MWG, TCX, VCK, MSB.

Ở chiều ngược lại, các mã tác động tiêu cực làm giảm 2,4 điểm của VN-Index gồm: FPT, ACB, SSB, VBB, PNJ, GEE, HVN, BVH, STB, LPS.

Xét về nhóm ngành, phiên này, nhóm cổ phiếu phần mềm diễn biến tiêu cực, giảm 2,34%, chủ yếu từ mã FPT, CMT... Một số mã tăng gồm ELC, ITD, SBD...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán phiên này nghiêng về sắc xanh có mức tăng 1,42%, chủ yếu từ các TCX, VCK, SSI, HCM, VCI, VND, MBS, SHS, ORS, FTS, BSI… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm VPX, ABW, TBS, AGR, BMS, VFS…

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phiên này đóng cửa tăng 0,23%, chủ yếu từ các mã VCB, CTG, VPB, MBB, LPB, VIB, MSB, NAB, BAB… Các mã giảm gồm TCB, STB, ACB, SSB, SHB, TPB, OCB…

Nhóm cổ phiếu bất động sản phiên này ghi nhận mức tăng 0,16%, chủ yếu từ các mã VHM, KBC, VPI, IDC TAL, TCH, DIG, CEO, IJC… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSF, BCM, NVL, KDH, SJS, DXG, SIP, PDR, NLG, SNZ, CRE…

Nhóm cổ phiếu năng lượng giao dịch trong sắc xanh chủ đạo và đóng cửa tăng 1,99%, chủ yếu từ các mã BSR, PLX, PVS, PVD, PVT, PVP, MVB, VTO, GSP, CST… Một vài mã giảm gồm OIL, PEG, CLM, VIP, PVB, VTV, TVD, HLC…

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu phiên này ghi nhận mức tăng 0,17%, chủ yếu từ các mã GVR, MSR, DCM, DPM, HT1, DHC, BFC, TDP, LIC, VLB, FIC, VIT… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm KSV, BMP, NTP, HSG, VIF, VCS, NKG, PHR…

Nhóm cổ phiếu bảo hiểm phiên này sắc đỏ chiếm đa số, giảm 0,86%, chủ yếu từ các mã BVH, PVI, BIC, VNR, MIG, PTI… Một vài mã tăng gồm BMI, BLI…

Nhóm cổ phiếu bán lẻ phiên này diễn biến tích cực, tăng 0,66%, chủ yếu từ các mã MWG, DGW, HTM, CTF, SHN, PSD, PTM, HTL, KDM… Chiều ngược lại, các mã giảm gồm FRT, HUT, PNJ, PET, HS, SVC, TLP, HAX, HAM…

* Chỉ số thị trường chứng khoán Việt Nam hôm nay đóng cửa nghiêng về sắc xanh, VNXALL-Index tăng 7,21 điểm (+0,26%), lên mức 2.776,97 điểm. Thanh khoản với khối lượng giao dịch hơn 871,61 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 9.988,93 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 144 mã tăng giá, 105 mã đứng giá và 204 mã giảm giá.

* Tại sàn Hà Nội, HNX-Index đóng cửa tại mức 265,53 điểm, giảm 4,09 điểm (-1,52%). Thanh khoản đạt tổng cộng hơn 83,6 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 1.271,35 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 55 mã tăng giá, 68 mã đứng giá và 75 mã giảm giá.

Chỉ số HNX30 đóng cửa tăng 2,51 điểm (+0,58%), lên mức 432,7 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 61,51 triệu đơn vị, giá trị tương ứng hơn 962,66 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 10 mã tăng giá, 5 mã đứng giá và 15 mã giảm giá.

Trên thị trường UPCoM, chỉ số UPCoM-Index đóng cửa tại mức 125,23 điểm, giảm 0,26 điểm (-0,21%). Thanh khoản toàn thị trường, tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 27,54 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt hơn 438,5 tỷ đồng. Toàn thị trường, có 86 mã tăng giá, 81 mã đứng giá và 104 mã giảm giá.

* Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ số VN-Index đóng cửa tăng 5,88 điểm (+0,34%), lên mức 1.759,08 điểm. Thanh khoản đạt hơn 824,54 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt hơn 19.579,13 tỷ đồng. Toàn sàn có 127 mã tăng, 64 mã đứng giá và 177 mã giảm giá.

Chỉ số VN30 tăng 4,36 điểm (+0,23%) và dừng tại mức 1.898,82 điểm. Thanh khoản đạt hơn 412,16 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch hơn 12.809,91 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu VN30 kết thúc ngày giao dịch có 17 mã tăng, 6 mã đi ngang và 7 mã giảm giá.

5 cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhiều nhất là SSI (hơn 35,98 triệu đơn vị), VIX (hơn 32,7 triệu đơn vị), MBB (hơn 17,32 triệu đơn vị), MSB (hơn 15,63 triệu đơn vị), VND (hơn 15,43 triệu đơn vị).

5 cổ phiếu tăng giá nhiều nhất là PMG (+6,96%), VCA (+6,77%), ECO (+6,74%), SC5 (+6,71%), CII (+5,11%).

5 cổ phiếu giảm giá nhiều nhất là HSL (-6,99%), VDP (-6,96%), KOS (6,93%), PNJ (-6,93%), SGR (-6,82%).

* Thị trường chứng khoán phái sinh hôm nay có 237.772 hợp đồng được giao dịch, giá trị hơn 45.014,96 tỷ đồng.