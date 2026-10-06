VN Index đảo chiều, khối ngoại bán ròng gần 2.000 tỷ đồng

Khép lại phiên giao dịch ngày 6-10, bảng điện HoSE tiếp tục nghiêng về bên bán với 177 mã giảm, trong khi chỉ có 127 mã tăng. Tuy nhiên, VN Index vẫn ghi nhận mức tăng 5,88 điểm, tương đương 0,34%, lên 1.759 điểm.

Đáng chú ý, trong phần lớn thời gian giao dịch, chỉ số chịu áp lực bán mạnh và có thời điểm giảm gần 20 điểm. Tuy nhiên, bước vào những phút cuối, dòng tiền bất ngờ quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp nhiều mã thu hẹp đà giảm, thậm chí đảo chiều tăng điểm.

Trong nhóm này, VPL và VHM nổi bật khi trở thành lực kéo chính cho VN Index. Bên cạnh đó, một số mã lớn như BSR và VCB cũng đảo chiều tăng, góp phần giúp chỉ số lấy lại sắc xanh trước khi đóng cửa.

Ở chiều ngược lại, FPT là một trong những mã tạo áp lực đáng kể lên chỉ số. Nhóm ngân hàng cũng giao dịch kém tích cực với hàng loạt mã giảm điểm như ACB, SSB, VBB, STB và SHB.

Đáng chú ý, sau phiên giảm sàn hôm qua, PNJ tiếp tục rơi vào trạng thái “trắng bên mua”. Lượng cổ phiếu được nhà đầu tư mua vào trong phiên trước tiếp tục chịu áp lực bán cắt lỗ, khiến mã này đóng cửa ở mức 20.150 đồng/cổ phiếu, dư bán sàn 14,7 triệu cổ phiếu.

Dòng tiền gia tăng trong những phút cuối phiên giúp thanh khoản HoSE cải thiện đáng kể. Toàn sàn ghi nhận 792 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch 18.720 tỷ đồng.

Một điểm đáng chú ý khác trong phiên là hoạt động giao dịch của khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ bán ròng 2.614 tỷ đồng trên HoSE, tập trung mạnh nhất tại HDB với giá trị bán ròng gần 1.960 tỷ đồng. Đứng kế tiếp là VJC với khoảng 770 tỷ đồng. Mã PNJ cũng nằm trong Top 3 mã bị bán ròng với giá trị 101 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù chịu áp lực bán rất lớn từ khối ngoại, cả HDB và VJC vẫn kết phiên tại mức giá tham chiếu, cho thấy lực cầu trong nước phần nào hấp thụ lượng cổ phiếu được bán ra.