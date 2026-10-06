Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026: Đưa logistics cao nguyên vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Công thương chủ trì, tổ chức từ năm 2013, nhằm thúc đẩy phát triển dịch vụ logistics, tăng kết nối với sản xuất, xuất nhập khẩu và đối thoại về những vấn đề mới của ngành.

Năm 2026, là năm đầu tiên triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 (Ảnh minh hoạ).

Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh logistics Việt Nam đứng trước nhiều sức ép từ bất ổn địa chính trị, xung đột tại Nga - Ukraine và Trung Đông, các biện pháp bảo hộ thương mại của Mỹ, cùng quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi đó, yêu cầu phát triển logistics xanh, chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới và nâng cao năng lực cạnh tranh đang đặt ra những bài toán mới cho doanh nghiệp Việt Nam.

Ở trong nước, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Phát triển hệ thống logistics hiện đại, giảm chi phí, nâng năng lực kết nối vùng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu được xác định là những động lực quan trọng cho tăng trưởng.

Miền Trung - Tây Nguyên có lợi thế về hệ thống cảng biển, các hành lang kinh tế Đông - Tây và kết nối vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, cửa khẩu với thị trường. Tuy nhiên, hàng hóa xuất khẩu của khu vực vẫn chủ yếu vận chuyển bằng đường bộ; hệ thống điểm gom hàng, kho lạnh và vận tải đa phương thức còn thiếu đồng bộ. Đây là những điểm nghẽn làm gia tăng thời gian, chi phí logistics và đòi hỏi tăng cường liên kết giữa vùng sản xuất, cửa khẩu và cảng biển.

Từ thực tế này, Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 sẽ tập trung bàn giải pháp hoàn thiện thể chế, phát triển logistics khu vực miền Trung và nâng cao khả năng kết nối của các vùng sản xuất với chuỗi giá trị toàn cầu.

Dự kiến khoảng 600 đại biểu tham dự tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, gồm đại diện các cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics, sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức quốc tế và cơ quan báo chí.