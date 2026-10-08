Đổi quà, thu hồi vũ khí

Người dân xã Mẫu Sơn giao nộp vũ khí cho Công an xã tại "Gian hàng 0 đồng" trong khuôn khổ Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026

Trong khuôn khổ Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2026 tại phường Tam Thanh (ngày 18/8), tại “Gian hàng 0 đồng” do Công an phường tổ chức, ông Hà Quang Huy (sinh năm 1963), trú tại khối Hoàng Tân, phường Tam Thanh đến giao nộp 1 khẩu súng tự chế. Sau khi giao nộp, ông được nhận một phần quà từ “Gian hàng 0 đồng”. Ông Huy cho biết: Ngày 16/8/2026, trong quá trình phát quang, dọn dẹp khu đất của gia đình, tôi phát hiện khẩu súng nằm trong bụi cỏ. Sau đó, tôi đã thông báo cho khối trưởng và cán bộ công an phụ trách địa bàn để được hướng dẫn giao nộp theo quy định.

Tương tự, tại “Gian hàng 0 đồng” do Công an xã Mẫu Sơn tổ chức trong Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2026 (ngày 12/8), có 3 công dân đã tự nguyện giao nộp vũ khí và được nhận những phần quà thiết thực.

Anh Lành Văn Dầy, thôn Bản Thín, xã Mẫu Sơn chia sẻ: Trong một lần đi rừng, tôi phát hiện một khẩu súng tự chế nên mang về và báo cho cơ quan chức năng. Được cán bộ công an xã tuyên truyền, giải thích, tôi hiểu rõ hơn về những nguy cơ từ vũ khí và sự cần thiết phải giao nộp. Tại Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2026 của xã, tôi đã mang khẩu súng đến giao nộp và được nhận phần quà tại “Gian hàng 0 đồng” do công an xã triển khai. Tôi thấy đây là việc làm ý nghĩa, góp phần giữ gìn an toàn cho gia đình và cộng đồng.

Câu chuyện của ông Huy, anh Dầy cho thấy, khi công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, bằng những hình thức gần gũi, phù hợp với từng địa bàn, người dân không chỉ hiểu quy định pháp luật mà còn chủ động phối hợp với lực lượng chức năng. “Gian hàng 0 đồng” là một trong những hình thức tuyên truyền, vận động mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó động viên, khích lệ tinh thần tự giác của người dân.

Không chỉ được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” (diễn ra trong tháng 8), mô hình “Gian hàng 0 đồng” gắn với vận động người dân giao nộp vũ khí còn được công an các xã, phường trong tỉnh triển khai ở nhiều thời điểm, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở. Năm 2026 là năm đầu tiên mô hình được triển khai đồng loạt tại hầu hết 65 xã, phường trên địa bàn.

Thượng tá Nông Việt Đức, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Đơn vị đã phối hợp tham mưu triển khai mô hình “Gian hàng 0 đồng” gắn với vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; trước hết lựa chọn một số địa bàn để triển khai điểm, đánh giá hiệu quả, sau đó hướng dẫn nhân rộng. Đây là mô hình vừa mang ý nghĩa an sinh xã hội thiết thực, nhân văn, vừa tạo thêm hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi, giúp lực lượng công an thuận lợi hơn trong vận động người dân tự giác giao nộp vũ khí. Qua đây góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở.

Kết quả, thông qua mô hình “Gian hàng 0 đồng” và các hình thức tuyên truyền, vận động, trong 9 tháng năm 2026, lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động người dân giao nộp 471 khẩu súng các loại, gần 2.480 viên đạn các loại, 22 quả lựu đạn, 89 công cụ hỗ trợ và 97 vũ khí thô sơ.

Từ những phần quà giản dị, “Gian hàng 0 đồng” đã tạo thêm một cách làm gần dân, đưa công tác tuyên truyền, vận động giao nộp vũ khí trở nên thiết thực và hiệu quả hơn. Mỗi khẩu súng, viên đạn được người dân tự nguyện giao nộp là thêm một nguy cơ được loại bỏ; mỗi sự đồng thuận, chung tay của người dân là thêm một điểm tựa để lực lượng công an giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.