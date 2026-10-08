Hà Tĩnh tiêu hủy hơn 52.400 dụng cụ đánh bắt chim trời

Thời gian qua, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương ở Hà Tĩnh tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động săn bắt chim tự nhiên, nhất là tại những khu vực có chim di cư về kiếm ăn, trú ngụ.

Lực lượng chức năng phá dỡ, tiêu hủy hàng nghìn công cụ bẫy chim. Ảnh: CAHT.

Trong vòng 2 tháng, lực lượng chức năng phát hiện, tịch thu và tiêu hủy hơn 52.400 công cụ, dụng cụ, thiết bị phục vụ hoạt động đánh, bắt chim tự nhiên, chim di cư. Đồng thời, lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên 283 cá thể chim mồi và chim mắc bẫy còn sống.

Các loại dụng cụ đánh bắt chim sau khi thu giữ được tập kết, tiêu hủy theo quy định. Việc loại bỏ các công cụ này nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn hoạt động săn bắt chim hoang dã, đặc biệt trong mùa chim di cư.

Bên cạnh kiểm tra, xử lý, các địa phương còn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ chim hoang dã. Biển cảnh báo được đặt tại những khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động bẫy, bắt chim nhằm nhắc nhở người dân không sử dụng các phương thức tận diệt để săn bắt chim tự nhiên.