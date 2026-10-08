Người dân giao nộp nhiều 'hàng nóng'
Qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, ngày 7-10, Công an xã Hà Nha (TP Đà Nẵng) cho biết, người dân trên địa bàn xã đã tự giác giao nộp 12 viên pháo nổ tự chế, 13 viên pháo xoáy, 2 cây kiếm, 1 roi điện, 1 súng tự chế, 2 chiếc dao các loại.
Kết quả trên thể hiện sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân địa phương, góp phần quan trọng trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững ANTT trên địa bàn xã.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nguoi-dan-giao-nop-nhieu-hang-nong-post359107.html