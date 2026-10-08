Người dân giao nộp nhiều 'hàng nóng'

Thông tin hơn 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp khiến dư luận bức xúc. Nhiều người băn khoăn "làm thế nào để kiểm tra mình có bị mạo danh hay không, nếu có thì phải làm gì để tránh bị phạt "oan”?