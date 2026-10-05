Xe điện Trung Quốc 'làm mưa làm gió' ở Anh

Tháng 9 vừa qua đánh dấu một bước tiến đáng chú ý của các hãng xe Trung Quốc tại thị trường Anh. Theo số liệu sơ bộ của Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT), thị trường ô tô nước này đạt 350.518 xe đăng ký mới, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Jaecoo 7 của tập đoàn Chery trở thành mẫu xe bán chạy nhất tháng với 10.813 xe, vượt Tesla Model 3 và Ford Puma.

Số liệu của SMMT cho thấy BYD đăng ký 20.140 xe tại Anh trong tháng 9, tăng 78,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Chery đạt 9.788 xe, tăng tới 660,5%. Nhiều thương hiệu Trung Quốc khác cũng tăng nhanh, trong khi một số hãng lâu đời của châu Âu và châu Á chứng kiến doanh số giảm.

Jaecoo 7 là xe bán chạy nhất nước Anh trong tháng 9/2026. Ảnh: Autocar

Theo Autocar, các thương hiệu Trung Quốc chiếm khoảng 23% thị trường ô tô Anh trong tháng 9. BYD đứng thứ hai về doanh số thương hiệu, chỉ sau Volkswagen và vượt Kia. Sự tăng trưởng này không còn giới hạn ở một vài mẫu xe riêng lẻ mà đang trở thành một xu hướng của toàn thị trường.

Đà tăng của xe Trung Quốc diễn ra đồng thời với sự tăng tốc của thị trường xe điện hóa tại Anh. SMMT ghi nhận 99.199 ô tô thuần điện được đăng ký trong tháng 9, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 28,3% tổng thị trường. Xe plug-in hybrid cũng tăng 55,7%, lên 59.563 chiếc. Trong khi đó, doanh số xe chạy xăng giảm 6,7%.

Trong bối cảnh đó, các thương hiệu Trung Quốc có lợi thế khi đưa vào thị trường nhiều mẫu SUV điện và plug-in hybrid với mức giá cạnh tranh. Chery cũng đang tăng mức độ hiện diện tại Anh, trong đó có việc xây dựng cơ sở nghiên cứu và phát triển nhằm điều chỉnh hệ thống hỗ trợ lái và khung gầm cho thị trường địa phương.

Jaecoo 7 là một ví dụ cho hướng đi này. Mẫu SUV sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid và đã hai lần đứng đầu bảng doanh số xe mới tại Anh trong năm nay, trong đó có tháng 9. Sự vươn lên của mẫu xe này cho thấy các thương hiệu Trung Quốc đang cạnh tranh không chỉ bằng xe điện thuần túy mà cả những công nghệ điện hóa phù hợp với giai đoạn chuyển tiếp từ xe động cơ đốt trong sang xe điện.