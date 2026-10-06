Cập nhật bảng giá xe hãng Maserati mới nhất tháng 10/2026.

Maserati là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Ý, nổi tiếng với kiểu dáng đậm chất thể thao, phong cách sang trọng và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các mẫu xe Grecale, Levante, Ghibli, Quattroporte hay là GranTurismo được nhiều khách hàng quan tâm nhờ ngoại hình cuốn hút, nội thất tinh tế và những đường nét thiết kế mang đậm dấu ấn Italia.

Bên cạnh vẻ đẹp đầy cá tính, Maserati còn gây ấn tượng bởi cảm giác lái xe phấn khích, động cơ mạnh mẽ và sự kết hợp hài hòa giữa hiệu suất thể thao cùng với tiện nghi cao cấp. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng tới những khách hàng yêu thích sự khác biệt, đề cao phong cách, trải nghiệm lái và mong muốn sở hữu một chiếc xe sang mang đậm tinh thần thể thao và dấu ấn riêng.

Trên đây là bảng giá xe hãng Maserati mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp bạn biết thêm chi tiết giá bán của từng dòng xe Maserati để chuẩn bị mức tài chính.