Hyundai Custin 1.5T và 2.0T: Đánh giá chi tiết trang bị, thông số kỹ thuật và giá lăn bánh

Hyundai Custin là mẫu MPV cỡ trung đầu tiên của thương hiệu Hàn Quốc, định vị nằm giữa Staria và Stargazer. Mẫu xe này được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm toàn cầu N3-Platform – cấu trúc chia sẻ chung với hai mẫu SUV quen thuộc là Santa Fe và Tucson. Xe được nghiên cứu và phát triển tại nhà máy Hyundai Bắc Kinh (liên doanh giữa Hyundai và tập đoàn BAIC), sau đó được chuyển giao và tiến hành lắp ráp tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của Hyundai Custin mang đến một lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc minivan gia đình, trực tiếp cạnh tranh cùng Toyota Innova Cross và KIA Carnival. Xe được phân phối với 3 phiên bản chính cùng 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất: Trắng, Đen, Bạc, Xanh lục bảo, Xanh bóng đêm và Xám kim loại.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính của Hyundai Custin

Mức giá niêm yết của Hyundai Custin khởi điểm từ 820 triệu đồng cho bản 1.5T-GDi Tiêu chuẩn và cao nhất là 974 triệu đồng đối với bản 2.0T-GDi Cao cấp. Dưới đây là bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh tạm tính tham khảo tại một số khu vực:

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình ưu đãi, khuyến mại từ đại lý và có thể thay đổi tùy theo khu vực phân bổ.

Ngôn ngữ thiết kế MPV lai SUV hiện đại

Cái tên "Custin" được hình thành từ sự kết hợp giữa "Custom" và "Interior", phản ánh triết lý tạo ra một phương tiện tối ưu cho gia đình với nội thất cá nhân hóa cao cấp. Về kích thước tổng thể, xe sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.950 x 1.850 x 1.725 mm, cùng trục cơ sở đạt mức 3.055 mm và khoảng sáng gầm xe 170 mm.

Diện mạo bên ngoài của xe là sự giao thoa giữa phom dáng đa dụng của MPV và những đường dập nổi khối của SUV. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, tích hợp cụm đèn pha LED theo phong cách "Parametric Hidden Lights". Đèn pha có tính năng tự động bật/tắt, trên bản cao cấp bổ sung thêm đèn pha thích ứng tự động xa/gần.

Thân xe sở hữu cửa trượt điện thông minh ở cả hai bên sườn, đi kèm đèn soi bậc cửa hỗ trợ hành khách lên xuống xe an toàn. Xe trang bị bộ mâm phay bóng thể thao kích thước 17 inch trên bản Tiêu chuẩn và 18 inch (lốp 225/55R18) trên các bản cao cấp. Gương chiếu hậu đặt tách rời trên thân xe kết hợp cột A thanh mảnh giúp cải thiện tầm quan sát cho người lái. Đuôi xe hoàn thiện với cụm đèn hậu LED vắt ngang cửa cốp cùng dòng chữ nhận diện thương hiệu HYUNDAI nổi bật.

Khoang nội thất cảm hứng phi thuyền và hàng ghế thương gia

Không gian nội thất của Hyundai Custin được thiết kế lấy cảm hứng từ khoang phi thuyền không gian, hướng đến phong cách hiện đại và sự tiện nghi tối ưu. Trung tâm táp-lô bố trí màn hình cảm ứng đặt dọc kích thước 10,4 inch, tích hợp định vị dẫn đường phát triển riêng cho thị trường Việt Nam cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Xe trang bị vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, cụm đồng hồ kỹ thuật số và cần số điện tử dạng nút bấm.

Điểm nhấn đắt giá nhất nằm ở hàng ghế thứ hai với cấu hình 2 ghế độc lập phong cách Captain. Hàng ghế này có thể ngả tối đa tới 135 độ, tích hợp chỉnh điện 10 hướng, hệ thống làm mát, sưởi ghế, sạc không dây riêng biệt và bàn gấp mini. Hàng ghế trước cũng được trang bị ghế da, chỉnh điện, đồng thời có tính năng nhớ vị trí và làm mát/sưởi trên phiên bản cao cấp nhất.

Khả năng chứa hành lý của Custin rất linh hoạt với dung tích khoang chứa đạt 261 lít khi sử dụng cả 3 hàng ghế, tăng lên 707 lít khi gập hàng ghế thứ 3 và đạt tới 1.223 lít khi gập phẳng cả hai hàng ghế sau. Các tiện ích bổ sung bao gồm điều hòa tự động với cửa gió cho cả ba hàng ghế, cửa sổ trời kép, rèm che nắng sau và cốp mở điện thông minh.

Hiệu năng vận hành và hệ thống truyền động Smartstream Turbo

Hyundai Custin mang đến hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp Smartstream kết hợp hệ dẫn động cầu trước (FWD) và hộp số tự động 8 cấp (8AT):

Động cơ 1.5L Turbo-GDi (mã G4FS): Cho công suất tối đa 170 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại dải tua 1.500–4.000 vòng/phút. Phiên bản này tăng tốc từ 0–100 km/h trong 9,9 giây, mức tiêu hao nhiên liệu đường hỗn hợp khoảng 6,91–7,13 lít/100 km.

Động cơ 2.0L Turbo-GDi (mã G4NN): Sản sinh công suất cực đại 236 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 353 Nm tại dải tua 1.500–4.000 vòng/phút. Bản 2.0T có thời gian tăng tốc từ 0–100 km/h chỉ trong 8,2 giây với mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình hỗn hợp là 8,49 lít/100 km.

Khung gầm xe sử dụng hệ thống treo trước kiểu MacPherson và treo sau dạng thanh cân bằng. Người lái có thể tùy biến trải nghiệm thông qua 4 chế độ lái khác nhau gồm Eco, Comfort, Sport và Smart, đi cùng phanh tay điện tử có hỗ trợ giữ phanh tự động.

Công nghệ an toàn chủ động SmartSense

Bên cạnh các trang bị an toàn thụ động và chủ động nền tảng như phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và 6 túi khí (4 túi khí trên bản Tiêu chuẩn), Hyundai Custin còn được bảo vệ bởi gói công nghệ Hyundai SmartSense. Gói trang bị này tích hợp các tính năng tiên tiến bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn (LFA), phòng tránh va chạm phía trước (FCA), cảnh báo điểm mù (BCA), phòng tránh va chạm khi lùi và cảnh báo mất tập trung (DAW).

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết của các phiên bản Hyundai Custin

Nhìn chung, Hyundai Custin ghi điểm nhờ thiết kế trẻ trung, nội thất 7 chỗ cấu hình ghế thương gia rộng rãi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ từ động cơ tăng áp. Dù khoảng sáng gầm ở mức 170 mm và không có tùy chọn động cơ dầu, mẫu xe này vẫn là lựa chọn minivan gia đình đáng cân nhắc trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng.