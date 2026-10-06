KIA Sportage thế hệ mới dần lộ diện với thiết kế góc cạnh

Sau khi Hyundai giới thiệu Tucson thế hệ mới, KIA cũng bắt đầu cho chạy thử nghiệm thế hệ tiếp theo của Sportage. Mẫu SUV cỡ C dự kiến chia sẻ nền tảng và nhiều thành phần kỹ thuật với Tucson, đồng thời được định hướng theo phong cách thiết kế vuông vức với kích thước lớn hơn thế hệ trước.

Thiết kế mới, các cụm đèn tách biệt

Theo Carscoops, nguyên mẫu KIA Sportage mới xuất hiện trên đường thử với lớp ngụy trang dày bên ngoài. Nhiều chi tiết thiết kế chưa thể quan sát rõ, tuy nhiên hình dáng tổng thể cho thấy xe sẽ có diện mạo góc cạnh hơn thế hệ hiện hành.

Đáng chú ý là phần cửa sổ bên gần như không còn những đường cong mềm mại. Các đường nét thẳng và góc cạnh khiến Sportage mới có nhiều điểm tương đồng với phong cách thiết kế đang được KIA áp dụng trên các mẫu SUV điện như EV5 và EV9.

Phần đầu xe được thiết kế lại với lưới tản nhiệt mới. Đáng chú ý, Sportage thế hệ tiếp theo được cho là sẽ chuyển sang kiểu đèn pha tách biệt, thay vì cụm đèn lớn tích hợp đèn pha và đèn LED ban ngày như mẫu hiện tại.

Qua nguyên mẫu thử nghiệm, có thể thấy hệ thống đèn phía trước nhiều khả năng kết hợp các dải LED đặt theo phương dọc và ngang. Cụm đèn pha chính được bố trí thấp hơn, nằm trong những hốc hình vuông ở khu vực cản trước.

Thiết kế phía sau hiện chưa được lộ rõ do phần lớn thân xe vẫn được che kín. Tuy nhiên, Sportage mới được dự đoán tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu mang phong cách đặc trưng của KIA.

Nguyên mẫu thử nghiệm sử dụng bộ mâm màu đen mang kiểu dáng thể thao. Đây nhiều khả năng chỉ là trang bị phục vụ quá trình thử nghiệm và chưa phản ánh thiết kế mâm dành cho phiên bản thương mại.

Về tổng thể, Sportage mới được cho là sẽ lớn hơn mẫu xe thế hệ hiện tại. Xe có thể tăng khoảng 60mm chiều dài, đồng thời chiều dài cơ sở cũng được kéo dài.

Chia sẻ nền tảng, ưu tiên hybrid và PHEV

Theo Carscoops, KIA Sportage thế hệ mới dự kiến tiếp tục sử dụng nền tảng N3/N4 của Hyundai-KIA, tương tự thế hệ trước và Tucson mới. Hệ thống động lực cũng được cho là có nhiều điểm tương đồng với Tucson.

Các lựa chọn động cơ xăng dự kiến gồm máy 1.6L tăng áp và 2.0L hút khí tự nhiên, với công suất trong khoảng 148-190 mã lực tùy phiên bản và thị trường. Đáng chú ý, KIA được cho là sẽ đẩy mạnh các phiên bản hybrid và plug-in hybrid (PHEV) trên Sportage mới.

Phiên bản hybrid có thể tiếp tục sử dụng động cơ 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện và cụm pin 1,49kWh. Công suất dự kiến ở mức 233-242 mã lực tùy thị trường.

Trong khi đó, phiên bản PHEV có thể sử dụng cụm pin 17,1kWh, cho công suất khoảng 288 mã lực và mô-men xoắn 350Nm. Đây là những thông số đang được sử dụng trên Tucson PHEV và có khả năng được áp dụng tương tự cho người anh em Sportage.

KIA Sportage thế hệ mới dự kiến được giới thiệu trong năm 2027. Với việc dùng chung nhiều nền tảng và công nghệ với Tucson, mẫu SUV này sẽ tiếp tục là một trong những sản phẩm chủ lực của KIA ở phân khúc SUV cỡ C.

(Theo Carscoops)

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