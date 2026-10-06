Honda bổ sung GB350S vào thị trường mô tô phân khối lớn, giá đề xuất gần

Honda bổ sung GB350S vào thị trường mô tô phân khối lớn Việt Nam. (Ảnh: Honda)

Honda Việt Nam (HVN) lần đầu giới thiệu mẫu mô tô GB350S tại thị trường trong nước, mở rộng danh mục xe phân khối lớn theo hướng tập trung vào phong cách cổ điển. Mẫu xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, có giá bán lẻ đề xuất 134,99 triệu đồng, đã bao gồm 10% thuế GTGT.

GB350S sẽ chính thức mở bán từ ngày 15/10/2026 tại hệ thống cửa hàng CB ủy nhiệm của Honda. Xe có hai lựa chọn màu gồm Bạc Đen và Xám Đen.

GB350S là mẫu mô tô mang phong cách retro, kết hợp các đường nét cổ điển với một số chi tiết thể thao. Xe sử dụng cụm đèn pha LED dạng tròn, bình xăng lớn, yên dạng đệm gân nổi, đèn hậu nhỏ và ốp hông thiết kế riêng. Phía sau là vành 17 inch kết hợp lốp radial bản rộng. Hệ thống ống xả mang phong cách cổ điển với các chi tiết chrome kết hợp tông đen.

Mẫu xe được trang bị động cơ 350 cc, 4 kỳ, xi-lanh đơn đặt thẳng đứng, làm mát bằng không khí. Động cơ cho công suất cực đại 15,5 kW tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 30 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Theo HVN, động cơ sử dụng trục cân bằng phía trước xi-lanh nhằm hạn chế rung động, đồng thời được tối ưu về hiệu quả vận hành, mức tiêu thụ nhiên liệu và lượng khí thải, đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4.

Về an toàn, GB350S có ly hợp hỗ trợ và chống trượt, phanh đĩa trước 310 mm và phanh đĩa sau 240 mm, kết hợp ABS hai kênh. Xe cũng được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo Honda Selectable Torque Control (HSTC) và cảnh báo dừng khẩn cấp ESS.

Với giá đề xuất 134,99 triệu đồng, GB350S bổ sung lựa chọn ở nhóm giá trên 100 triệu đồng, hướng tới khách hàng ưa thiết kế cổ điển, động cơ dung tích vừa phải và nhu cầu sử dụng linh hoạt.