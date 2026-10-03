Nga đang tạo ra những 'con quái vật biết đi' ở nơi cực kỳ khắc nghiệt, giao nhiệm vụ săn kho báu quý hiếm

“Pháo đài” ở nơi khắc nghiệt bậc nhất

Bắc Cực từ lâu đã được xem là "kho báu" tài nguyên của thế giới nhưng lại sở hữu điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt. Để hiện thực hóa khả năng hiện diện lâu dài và linh hoạt tại đây, các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Mỏ Saint Petersburg mang tên Nữ hoàng Catherine II (Nga) đã nghiên cứu và phát triển một hệ thống tổ hợp nghiên cứu di động hoàn toàn mới.

Điểm đặc biệt trong thiết kế của tổ hợp này nằm ở cấu trúc gồm 5 module riêng biệt: một module trung tâm đóng vai trò hạt nhân và bốn module vệ tinh bao quanh. Tất cả các phân khu này được nối liền với nhau thông qua những hành lang chuyển tiếp dạng mái che kín, bảo vệ các nhà khoa học khỏi những đợt gió tuyết cực đoan và giữ nhiệt độ ổn định khi di chuyển nội bộ.

Mỗi module được thiết kế như một khối nền tảng vững chắc, phía trên lắp đặt mái vòm chuyên dụng tích hợp cổng kết nối kỹ thuật và hệ thống trang thiết bị khảo sát hiện đại. Thiết kế dạng vòm tròn không chỉ giúp phân bổ lực cản của gió tối ưu mà còn hạn chế tối đa sự tích tụ của băng tuyết lên bề mặt công trình trong suốt thời gian vận hành.

Hệ thống chuyển động "chân bước" tự cân bằng

Hình minh họa do AI tạo

Nếu như các trạm nghiên cứu truyền thống phải cắm mốc cố định hoặc dựa vào hệ thống bánh xích vốn dễ bị sa lầy trên tuyết xốp, thì phát minh mới này lựa chọn cơ cấu di chuyển kiểu "chân bước" đột phá. Đây được xem là trái tim công nghệ giúp toàn bộ tổ hợp di chuyển linh hoạt trên mọi dạng địa hình vùng cực.

Cơ chế vận hành của hệ thống này dựa trên sự kết hợp nhịp nhàng giữa dây cáp kéo và hệ thống tời cơ khí để điều khiển các khung đỡ. Mỗi khung đỡ đều gắn các chân co giãn dạng ống lồng, cho phép điều chỉnh độ dài linh hoạt theo từng điểm tiếp xúc với mặt đất.

Đáng chú ý, hệ thống điều khiển tự động thông minh được tích hợp sẽ liên tục đo đạc và phản hồi theo thời gian thực. Hệ thống này đảm bảo các nền tảng luôn duy trì vị trí cân bằng theo phương ngang bất chấp bề mặt địa hình bên dưới bị đứt gãy, dốc nghiêng hay sụt lún. Đặc biệt, toàn bộ 5 module không hoạt động rời rạc mà di chuyển đồng bộ như một cơ thể thống nhất, giúp duy trì cấu trúc liên kết an toàn tuyệt đối.

Mở rộng phạm vi khảo sát địa chất và giám sát sinh thái vùng cực

Việc được Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Nga (FIPS) chính thức cấp bằng sáng chế là bảo chứng quan trọng cho tính khả thi và giá trị thực tiễn của công trình. Phát minh này không chỉ dừng lại ở quy mô lý thuyết mà được định hướng ứng dụng trực tiếp cho các chiến dịch thám hiểm quy mô lớn.

Nhờ khả năng tự di chuyển đến những tọa độ xa xôi mà không cần phụ thuộc vào xe vận tải hạng nặng hay trực thăng cứu hộ, tổ hợp di động này mở ra phương thức tiếp cận hoàn toàn mới cho ngành địa chất. Các nhóm chuyên gia có thể triển khai khảo sát địa chất chuyên sâu, thăm dò khoáng sản và giám sát biến đổi môi trường sinh thái ngay tại những vùng địa hình hiểm trở nhất.

Bên cạnh đó, giải pháp này còn cho phép thiết lập các căn cứ tiền tiêu tạm thời một cách nhanh chóng tại những nơi có hạ tầng giao thông hạn chế. Việc giảm thiểu sự phụ thuộc vào các tuyến đường hậu cần cố định giúp tối ưu hóa chi phí vận hành, đồng thời gia tăng đáng kể mức độ an toàn cho các đoàn nghiên cứu làm việc trong điều kiện thời tiết cực đoan.

Ảnh: Viện Sở hữu Công nghiệp Liên bang Nga

Khẳng định thế chủ động trong chiến lược chinh phục Bắc Cực

Tổ hợp module dạng "chân bước" của Đại học Mỏ Saint Petersburg là minh chứng rõ nét cho xu hướng tự động hóa và thông minh hóa các thiết bị nghiên cứu chuyên dụng. Việc kết hợp giữa kỹ thuật cơ khí chính xác và công nghệ tự động hóa đã giải quyết hiệu quả bài toán di chuyển trên bề mặt băng tuyết phức tạp.

Trong bối cảnh cuộc đua thám hiểm và khai thác tiềm năng kinh tế tại Bắc Cực ngày càng gia tăng, những giải pháp khoa học đột phá như trạm nghiên cứu di động này đóng vai trò nền tảng quan trọng. Công trình không chỉ nâng cao năng lực khảo sát khoa học thực địa mà còn củng cố vị thế dẫn đầu của Nga trong công nghệ phát triển và thám hiểm các khu vực khắc nghiệt nhất trên Trái Đất.