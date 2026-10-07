Để văn học, nghệ thuật 'chạm' trái tim học trò

Trong định hướng đó, ngày 7-10, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề “Văn học và Nghệ thuật - Điểm chạm của cảm xúc”, với sự tham gia của NSƯT Đăng Dương.

NSƯT Đăng Dương (ở giữa) tham gia buổi sinh hoạt chuyên đề “Văn học và Nghệ thuật - Điểm chạm của cảm xúc” cùng các em học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: NTCC

Phát triển hài hòa trí tuệ, thể chất và tâm hồn

Diễn ra tại Hội trường 700 của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chương trình hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026). Từ những thể nghiệm của thầy và trò tổ Văn học - Nghệ thuật, chương trình được xây dựng thành một không gian để học sinh cảm nhận, đối thoại và sáng tạo, đồng thời bồi đắp tình yêu với Hà Nội qua văn chương và âm nhạc.

Chia sẻ tại chương trình, Nhà giáo Trần Thùy Dương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nhấn mạnh, định hướng phát triển song song STEM và STEAM theo hướng chuyên liên môn trong quá trình thực hiện Đề án xây dựng trường chuyên tiệm cận chuẩn quốc tế của nhà trường. Bên cạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và kỹ thuật, nhà trường đặc biệt coi trọng giáo dục STEAM, với mong muốn văn học - nghệ thuật hòa vào đời sống học đường một cách sinh động, giúp học sinh phát triển hài hòa về cả thể chất, trí tuệ, tâm hồn”.

Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam Trần Thùy Dương chia sẻ tại chương trình. Ảnh: NTCC

Đó cũng là cách nhà trường mở rộng khái niệm về không gian học tập. Bên cạnh phòng thí nghiệm, những giờ nghiên cứu khoa học, công nghệ hay chế tạo robot, ở THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam còn có tiếng đàn, lời ca, những vũ điệu và sân khấu. Mỗi trải nghiệm đều góp phần tạo nên một môi trường giáo dục đa chiều, nơi học sinh được phát triển cả khả năng tư duy lẫn đời sống cảm xúc.

Mong muốn của người đứng đầu nhà trường là học sinh Ams có một thanh xuân “vui tươi, hạnh phúc, có đời sống tinh thần phong phú, cân bằng”. Và trong hành trình ấy, nghệ thuật không phải phần trang trí bên lề, mà trở thành một thành tố của giáo dục.

Gặp gỡ nghệ sĩ, tìm hiểu hành trình nuôi dưỡng đam mê

Một nội dung trọng tâm của chương trình là phần giao lưu với NSƯT Đăng Dương.

NSƯT Đăng Dương tại chương trình. Ảnh: NTCC

Sự hiện diện của nghệ sĩ càng trở nên gần gũi khi anh đồng thời là phụ huynh có con đang học tại trường. Từ câu chuyện cá nhân, cuộc trò chuyện mở ra nhiều lát cắt về hành trình đến với âm nhạc, lựa chọn opera và dòng nhạc thính phòng, vai trò của người thầy cũng như sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối con người với quê hương, đất nước.

NSƯT Đăng Dương biểu diễn đàn bầu tại chương trình. Ảnh: NTCC

Với NSƯT Đăng Dương, âm nhạc đến với anh từ khá sớm và tự nhiên. Từ niềm yêu thích ca hát thuở nhỏ, năm 13 tuổi, cơ duyên gặp nghệ sĩ Thanh Tâm đã đưa anh đến với đàn bầu - một nhạc cụ chỉ có một dây nhưng có khả năng tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc.

Tiết mục của các em học sinh trường Ams tại chương trình. Ảnh: NTCC

Hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật cũng là hơn 30 năm nghệ sĩ đi qua nhiều vùng đất, nhiều sân khấu đặc biệt. Anh từng biểu diễn tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang Hàng Dương ở Côn Đảo và quần đảo Trường Sa. Những chuyến đi ấy, theo chia sẻ của nghệ sĩ, giúp anh cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh của các thế hệ cha ông và thêm trân trọng những tác phẩm viết về đất nước, con người Việt Nam.

Chia sẻ về ý nghĩa của nghệ thuật trong trường học, NSƯT Đăng Dương nhấn mạnh sự cân bằng giữa nghệ thuật và học thuật có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của học sinh. Theo anh, đời sống tinh thần là nền tảng để mỗi người học tập và sáng tạo tốt hơn. Nghệ sĩ cũng bày tỏ niềm vui khi những ca khúc đi cùng năm tháng vẫn được thế hệ trẻ đón nhận, qua đó góp phần kết nối tình yêu đất nước giữa các thế hệ.

Học sinh giao lưu với nghệ sĩ tại chương trình. Ảnh: NTCC

Bên cạnh phần trò chuyện, chương trình đưa học sinh đến gần hơn với nhạc cụ truyền thống qua tiếng đàn bầu và giai điệu “Bèo dạt mây trôi”, phần thị phạm thanh nhạc với “O Sole Mio”, cùng những ca khúc “Hà Nội - niềm tin hi vọng”, “Việt Nam trên đường chúng ta đi” do NSƯT Đăng Dương thể hiện. Cách tổ chức xen kẽ đối thoại và biểu diễn tạo cơ hội để học sinh tiếp cận câu chuyện nghệ thuật qua cả lời kể, âm thanh và giọng hát.

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề “Văn học và Nghệ thuật - Điểm chạm của cảm xúc”, nhà trường mong muốn học sinh không chỉ ghi nhớ một tiết mục hay một câu chuyện, mà còn mang theo sự cởi mở để lắng nghe, niềm yêu thích khám phá và cảm hứng sáng tạo với văn chương, nghệ thuật. Từ trang sách đến sân khấu, văn học và nghệ thuật được kỳ vọng sẽ trở thành một phần gần gũi trong đời sống học đường, góp phần nuôi dưỡng một thanh xuân phong phú cho học trò Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.