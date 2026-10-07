Trung Quốc phô diễn sức mạnh giao thông khi 'cả tỷ người đi du lịch'

Hành khách làm thủ tục vào ga tại ga tàu Hán Khẩu ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, ngày 1/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Với gia đình Zhang Yang ở Ankang, tỉnh Thiểm Tây, kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay là một chuyến đi đáng nhớ. Ngày 1/10, ngay sau khi tuyến đường sắt cao tốc Tây An - An Khang khai trương, gia đình anh đi tàu thẳng từ An Khang tới Diên An, thành phố nổi tiếng với lịch sử cách mạng của Trung Quốc. Hành trình trước đây mất hơn 7 tiếng, nay được rút xuống còn hơn 2 tiếng.

Gia đình Zhang nằm trong hàng triệu người di chuyển trên khắp Trung Quốc trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài từ ngày 1 đến 7/10, còn gọi là "Tuần lễ vàng". Đây là một trong những giai đoạn cao điểm về đi lại và chi tiêu tại Trung Quốc, nối tiếp kỳ nghỉ Trung thu cuối tháng 9. Nếu xin nghỉ thêm 3 ngày làm việc, người lao động có thể kéo dài kỳ nghỉ lên 13 ngày.

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Trong những ngày đầu Tuần lễ vàng, nhiều nhà ga và điểm tham quan trên khắp Trung Quốc ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Hành lý xếp dài tại nhà ga, dòng người kéo dài trước các khu du lịch hay hành khách chen kín trên thang cuốn trở thành những hình ảnh phổ biến.

Một số du khách ví von cảm giác như "có một tỷ người" cùng đi du lịch. Số liệu được nhiều địa phương công bố cũng cho thấy lượng khách tại không ít nơi tăng so với cùng kỳ năm trước.

Hành khách chờ tàu tại sảnh chờ của ga đường sắt Hồng Kiều Thượng Hải, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 1/10. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, số lượt di chuyển hành khách liên vùng vượt 300 triệu mỗi ngày trong 3 ngày đầu kỳ nghỉ. Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc phục vụ hơn 25,2 triệu lượt hành khách riêng ngày 1/10, lập kỷ lục mới về lượng khách trong một ngày.

Đối với một quốc gia có diện tích lớn như Trung Quốc, khả năng vận chuyển hàng trăm triệu người trong thời gian ngắn đặt ra yêu cầu lớn đối với hệ thống giao thông. Nền tảng cho hoạt động này là mạng lưới được xây dựng và mở rộng trong nhiều thập kỷ, theo Tân Hoa Xã.

Tính đến cuối năm 2025, mạng lưới giao thông tổng hợp của Trung Quốc dài hơn 6 triệu km, trong đó có hệ thống đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Đường sắt cao tốc, đường cao tốc, sân bay và cảng biển kết nối các thành phố, thị trấn và khu vực nông thôn trên cả nước.

Mạng lưới này tiếp tục được mở rộng khi Trung Quốc đưa vào khai thác 4 đoạn đường sắt cao tốc lớn ở miền Bắc, Tây Bắc, miền Trung và Đông Bắc, với tổng chiều dài hơn 1.100 km. Các tuyến mới tiếp tục rút ngắn thời gian di chuyển, giúp nhiều gia đình có thể kết hợp thêm các điểm đến trong một chuyến đi.

Mạng lưới giao thông Trung Quốc ghi nhận cao điểm đi lại trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Mạng lưới sạc xe điện lớn nhất thế giới

Sự phát triển của giao thông không chỉ thể hiện ở tốc độ di chuyển. Các dịch vụ hỗ trợ cũng được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng lớn.

Xe sử dụng năng lượng mới (NEV) xuất hiện ngày càng phổ biến trong các gia đình Trung Quốc và trở thành lựa chọn của nhiều người cho các hành trình đường dài. Bộ Giao thông Vận tải dự báo số chuyến đi bằng NEV trên đường cao tốc trong kỳ nghỉ tăng lên 1,8 lần so với mức thông thường, kéo theo nhu cầu lớn hơn đối với dịch vụ sạc.

Trung Quốc hiện có hơn 24 triệu thiết bị sạc xe điện, hình thành mạng lưới sạc xe điện lớn nhất thế giới. Riêng các trạm dừng trên đường cao tốc có khoảng 89.000 thiết bị sạc, phủ gần như toàn bộ các khu vực dịch vụ.

Để ứng phó với lượng xe tăng cao trong kỳ nghỉ, các trạm sạc khẩn cấp di động được bổ sung tại một số khu vực dịch vụ trọng điểm. Người lái xe cũng được khuyến nghị rời đi sau khi pin được sạc tới 80% nhằm tăng tốc độ luân chuyển các điểm sạc.

Hành khách làm thủ tục tại nhà ga số 3, sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, ngày 28/9. Ảnh: VCG.

Kết nối giao thông nhanh hơn cùng các dịch vụ thuận tiện hơn giúp khách có thể ghé nhiều nơi trong cùng một chuyến đi. Theo dữ liệu của nền tảng du lịch trực tuyến Qunar, gần 30% khách đã đặt phòng tại ít nhất hai thành phố. Số lượt đặt phòng cho hành trình lưu trú tại từ 4 thành phố trở lên tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Mạng lưới giao thông quốc tế mở rộng giúp người Trung Quốc thuận tiện hơn khi kết hợp nhiều quốc gia trong một hành trình. Các hãng hàng không Trung Quốc đang khai thác các đường bay quốc tế thường lệ tới 177 thành phố tại 80 quốc gia. Trong kỳ nghỉ Quốc khánh, số lượt đặt phòng cho các hành trình qua nhiều quốc gia tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Chiều ngược lại, du lịch inbound (khách quốc tế vào Trung Quốc) cũng ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số, theo nền tảng Trip. Trong các kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh, số lượt đặt tour trong ngày tăng hơn 4 lần, trong khi lượng đặt vé tàu tăng hơn 170% so với cùng kỳ.

Các điểm du lịch trên khắp Trung Quốc đông kín người trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh. Ảnh: Sohu, Tân Hoa Xã, People.