Tái hiện Hà Nội xưa bằng công nghệ AI trong sản phẩm âm nhạc chào mừng ngày Giải phóng Thủ đô

Album gồm 8 ca khúc về Hà Nội, trong đó có nhiều tác phẩm quen thuộc như Nhớ về Hà Nội, Hà Nội đêm mùa đông, Cảm xúc tháng mười, Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội và Hoàn Kiếm. Thay vì tìm cách thay thế cách hát của các thế hệ đi trước, Ngọc Anh lựa chọn tiếp cận những ca khúc này bằng cảm xúc của một người trẻ, đồng thời giữ nền tảng kỹ thuật và tinh thần hàn lâm của dòng nhạc.

Cô chia sẻ: “Với các ca khúc đi cùng năm tháng, tôi không tránh khỏi áp lực bởi khán giả đã có những hình dung rất rõ về cách hát của các thế hệ đi trước. Ngọc Anh không nghĩ mình phải hát hay hơn hoặc thay thế ai, mà muốn kể lại bằng cảm xúc của một người trẻ hôm nay. Sự trẻ trung không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn cách hát, mà nằm ở cách mình cảm nhận, phát âm, xử lý câu chữ. Tôi muốn mình là một ca sĩ thính phòng có nền tảng vững vàng nhưng không bị giới hạn bởi khuôn mẫu, tôn trọng giá trị hàn lâm nhưng vẫn gần gũi với công chúng”.

Ngọc Anh theo đuổi dòng nhạc thính phòng cổ điển

Trong đó có ca khúc Sau những ngày yêu xa, Ngọc Anh chủ động đặt nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác trên lời thơ Hà Quang Minh, tác phẩm viết nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của thế hệ Hà Nội thời đại mới hòa bình và phát triển trên nền âm nhạc giao hưởng sang trọng.

Theo nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, đây là lần đầu một ca sĩ trẻ đặt ông viết một tác phẩm thính phòng, thay vì chủ yếu tiếp nhận các sáng tác đã có trong kho tàng truyền thống. Ông đánh giá cao sự mạnh dạn này, bởi nó cho thấy nghệ sĩ trẻ không chỉ tiếp nối di sản mà còn có nhu cầu tạo ra tác phẩm mới cho thế hệ mình.

Ngọc Anh và cô giáo của mình, Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly

Sự đổi mới còn nằm ở phương thức trình bày. MV Sau những ngày yêu xa kết hợp âm nhạc giao hưởng thính phòng với công nghệ 3D và AI để tái hiện những không gian Hà Nội xưa. Ê-kíp vẫn sử dụng hình ảnh diễn xuất thực của Ngọc Anh, qua đó kết hợp công nghệ với yếu tố con người nhằm giữ cảm xúc cho tác phẩm. Ứng dụng công nghệ 3D và AI là giải pháp giúp ê-kíp giải bài toán tái hiện một Hà Nội hoài niệm, cổ kính. Với Ngọc Anh, có sản phẩm mới tri ân Hà Nội - mảnh đất cô sinh ra và trưởng thành, đó là vinh dự.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, sự xuất hiện của một nghệ sĩ trẻ nghiêm túc đầu tư cho thính phòng cho thấy dòng nhạc này có thêm lực lượng kế cận bước ra từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp. Trong khi đó, các nhạc sĩ tham gia dự án đánh giá cao ở Ngọc Anh nền tảng chuyên môn, tinh thần cầu thị và khả năng thoát khỏi sự đóng khung truyền thống. Từ trường hợp này, đóng góp của nghệ sĩ trẻ với nhạc thính phòng không chỉ nằm ở việc duy trì đội ngũ kế cận, mà còn ở khả năng làm mới cách biểu đạt, chủ động tạo tác phẩm mới và mở rộng phương thức tiếp cận khán giả. Giữ chuẩn mực hàn lâm nhưng tiếp nhận tư duy đương đại, ứng dụng công nghệ và kể lại những tác phẩm quen thuộc bằng góc nhìn của thế hệ mới đang trở thành một hướng đi để nhạc thính phòng tiếp tục hiện diện trong đời sống âm nhạc hôm nay.

Các nghệ sĩ đánh giá cao con đường âm nhạc mà Ngọc Anh theo đuổi

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ, Hà Nội, Đặng Ngọc Anh hiện là sinh viên năm cuối khoa Thanh nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, cô đã giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Asia Arts Festival) tại Singapore. Cô là học trò của Thạc sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Hà Phạm Thăng Long và Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly.