Lê Ngọc Minh Giang - Nghệ sĩ nhí đa năng với hành trình không ngừng khám phá

Lê Ngọc Minh Giang hiện là học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học Chu Văn An, TP Hải Phòng. Dù còn nhỏ tuổi nhưng Minh Giang đã sớm bộc lộ niềm đam mê và năng khiếu nổi bật trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Minh Giang từng đăng quang danh hiệu Hoa hậu Thần tượng Nhí Thế giới tại Thái Lan, đồng thời gây ấn tượng bởi nghệ sỹ nhí đa tài khi có thể đảm nhiệm nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, người mẫu, MC và nghệ sĩ trình diễn.

Đặc biệt, Minh Giang còn ghi dấu ấn với danh hiệu Nghệ sĩ nhí đa năng tại Giải thưởng Búp Sen Vàng 2026, sân chơi do Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức. Thành tích này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực và khả năng nghệ thuật của em mà còn trở thành một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình theo đuổi đam mê của một cô bé đến từ Hải Phòng.

Từ sân khấu thiếu nhi đến những chương trình lớn

Không chỉ ghi dấu tại những chương trình dành cho thiếu nhi, Minh Giang ngày càng có cơ hội thử sức trên các sân khấu lớn và đồng hành cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Một trong những dấu ấn đáng chú ý của em là việc góp mặt trong các Video Âm nhạc, biểu diễn cùng nhiều diễn viên, hoa hậu, á hậu trong chuỗi hoạt động nghệ thuật hướng tới Đại lễ A80.

Thời gian gần đây, hành trình nghệ thuật của Minh Giang càng trở nên sôi động khi em liên tục góp mặt tại nhiều chương trình quy mô lớn ở các tỉnh, thành phố. Từ những sân khấu tại quê nhà Hải Phòng, Minh Giang tiếp tục đến với Concert Thanh Xuân, nơi em có dịp đứng chung sân khấu và trình diễn cùng ca sĩ Lâm Phúc, ca sĩ Võ Hạ Trâm.

Tại Carnaval Nha Trang, Minh Giang tiếp tục để lại dấu ấn khi tham gia diễu hành trên xe hoa cùng Hoa hậu Kiều Duy. Sự tự tin, nguồn năng lượng tích cực cùng khả năng làm chủ sân khấu giúp em ngày càng tạo được dấu ấn riêng, cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ nhí luôn nghiêm túc với đam mê và hết mình trong mỗi lần xuất hiện.

Cháy hết mình cùng âm nhạc và những nghệ sĩ hàng đầu

Hành trình chinh phục những sân khấu lớn của Minh Giang tiếp tục được nối dài tại Lễ hội Pháo hoa Đà Nẵng, nơi cô bé có dịp biểu diễn, hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội và đồng hành cùng Em Xinh Muội.

Không chỉ tỏa sáng trên những sân khấu nghệ thuật và giải trí, Minh Giang còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa những giá trị nhân văn đến với khán giả nhỏ tuổi. Trong chương trình “Trung thu yêu thương” vừa qua, Hoa hậu nhí có dịp đồng hành cùng ca sĩ Hòa Minzy và Hoa hậu Lương Thùy Linh, cùng góp phần mang đến cho các em nhỏ khó khăn một mùa Trung thu ấm áp, nơi em có thể gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương và sự sẻ chia với cộng đồng.

Đáng chú ý nhiều lần Minh Giang còn có dịp đứng chung sân khấu với ca sĩ Tùng Dương, một trong những giọng ca giàu cá tính và dấu ấn riêng của Âm nhạc Việt Nam. Những lần đồng hành cùng các nghệ sĩ tên tuổi không chỉ mang đến cho cô bé những trải nghiệm đáng quý trên sân khấu chuyên nghiệp, mà còn là cơ hội để Minh Giang học hỏi, trau dồi bản lĩnh biểu diễn. Qua mỗi lần xuất hiện, sự tự tin và khả năng làm chủ sân khấu của em ngày càng được thể hiện rõ nét, cho thấy sự trưởng thành từng bước của một nghệ sĩ nhí giàu đam mê.

Tỏa sáng tại Festival Thăng Long và những sân khấu văn hóa quốc tế

Một dấu ấn đáng nhớ khác trong hành trình nghệ thuật của Minh Giang là màn trình diễn tại Festival Thăng Long cùng nhóm Oplus. Từ sân khấu này, cô bé tiếp tục “chiếm sóng” VTV khi tham gia biểu diễn cùng ca sĩ Hà Myo tại lễ hội đường phố, chương trình thuộc khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai tại Hà Nội.

Không dừng lại ở đó, Minh Giang còn tiếp tục góp mặt trong ca khúc “Hand in Hand” cùng ca sĩ Anh Tú tại lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa Thế giới lần thứ hai. Liên tiếp xuất hiện trên sóng truyền hình, các sân khấu nghệ thuật và sự kiện văn hóa quy mô lớn, sao nhí ngày càng có thêm cơ hội được khán giả biết đến rộng rãi hơn.

Từ một gương mặt nhí đến từ Hải Phòng, Minh Giang đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng bằng sự tự tin, năng lượng và tinh thần không ngừng thử sức. Những sân khấu ngày càng đa dạng cũng mở ra hành trình mới, đưa tên tuổi em đến gần hơn với công chúng và khẳng định hình ảnh một nghệ sĩ nhí đa năng, giàu tiềm năng

Nghệ sĩ nhí đa năng với hành trình không ngừng khám phá

Điều làm nên dấu ấn riêng của Minh Giang không chỉ nằm ở việc cô bé thường xuyên xuất hiện bên cạnh những nghệ sĩ tên tuổi, mà còn ở hành trình không ngừng khám phá và thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Từng bước, Minh Giang đang xây dựng cho mình hình ảnh một nghệ sĩ nhí đa năng, tự tin và luôn sẵn sàng đón nhận những thử thách mới.

Từ diễn xuất trong “Sao cổ tích”, đảm nhiệm vai trò MC, người mẫu, đến việc tham gia các hoạt động quảng bá thương hiệu, những phiên livestream và nhiều chương trình nghệ thuật dành cho các nhóm khán giả khác nhau, Minh Giang cho thấy khả năng thích nghi linh hoạt cùng tinh thần nghiêm túc với mỗi vai trò. Mỗi trải nghiệm không chỉ giúp cô bé có thêm cơ hội thể hiện năng khiếu, mà còn là hành trình tích lũy vốn sống, rèn luyện bản lĩnh và từng bước định hình màu sắc riêng trên con đường nghệ thuật.

Mỗi lĩnh vực nghệ thuật lại mở ra cho Minh Giang một trải nghiệm và một bài học mới. Nếu diễn xuất giúp em khám phá khả năng hóa thân, biểu đạt cảm xúc và kể chuyện bằng hình ảnh, thì vai trò MC lại rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp và ứng biến trước đám đông, còn sân khấu ca nhạc lại là nơi Minh Giang phát huy nguồn năng lượng trẻ trung, khả năng làm chủ không gian biểu diễn và kết nối với khán giả. Với Minh Giang, mỗi sân khấu không chỉ là nơi để em thể hiện năng khiếu mà còn là một “lớp học” sinh động, nơi em được quan sát, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ những nghệ sĩ đi trước.

Sau chuỗi hoạt động nghệ thuật dày đặc, hành trình của Lê Ngọc Minh Giang vẫn chưa dừng lại. Tháng 11 tới đây, Minh Giang sẽ tiếp tục trở lại sân khấu tại Concert “Nối vòng tay lớn” ở Thái Nguyên, nơi em có dịp hội ngộ và biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Đây được kỳ vọng sẽ là một dấu ấn mới trong hành trình của nghệ sĩ nhí đến từ Hải Phòng, đồng thời mở ra thêm những cơ hội để Minh Giang tiếp tục tỏa sáng và khẳng định màu sắc riêng trên sân khấu.

Từ một cô bé Hải Phòng say mê nghệ thuật, Lê Ngọc Minh Giang đang từng bước tạo nên hành trình riêng bằng sự chăm chỉ, tinh thần học hỏi và tình yêu dành cho sân khấu. Mỗi lần xuất hiện là một trải nghiệm mới, mỗi sân khấu là một dấu mốc mới, và mỗi lần được đứng cạnh những nghệ sĩ lớn lại là thêm một cơ hội để cô bé học hỏi, trưởng thành.