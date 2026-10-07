Ký ức Đà Lạt xưa qua những hiện vật
Hơn 30 năm rong ruổi sưu tầm, “chuộc” lại những hiện vật gắn với đời sống người dân Đà Lạt xưa, ông Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 1961, ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã lưu giữ một bộ sưu tập đồ sộ về phố núi.
Để chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI - 2026, ông đưa gần 1.000 hiện vật trong bộ sưu tập ra trưng bày tại không gian “Đà Lạt miền ký ức”, phục vụ du khách tham quan miễn phí. Qua những hiện vật, ông kể lại câu chuyện đời thường của phố núi qua nhiều thế hệ.
Không gian rộng khoảng 50m² tại khu quy hoạch Phạm Hồng Thái, phường Xuân Hương - Đà Lạt, trưng bày nhiều vật dụng từng gắn bó với các gia đình Đà Lạt: lò sưởi cổ, máy may, đèn dầu, đồ bạc, đồ thủy tinh, nhạc cụ, gốm sứ Pháp, máy tính tiền, cúp thể thao, đồng hồ, máy hát đĩa dây cót, máy chiếu phim, máy ảnh…
Mỗi hiện vật có một câu chuyện riêng. Đó là chiếc máy đánh chữ của Nha Địa dư Đà Lạt được cứu lại sau trận hỏa hoạn hơn 10 năm trước, hay những chiếc đèn sưởi cầm tay từng theo người dân Đà Lạt dùng khi đi rừng.
Ông Tuấn cho biết, niềm đam mê lịch sử đưa ông đến với việc sưu tầm, bắt đầu từ 2 viên gạch cũ mua trên đường Hoàng Diệu năm 1992. Từ đó, hàng chục ngàn hiện vật được ông “chuộc” về từ các vựa đồng nát, cửa hàng đồ cũ và những người có nhu cầu bán lại.
“Tôi chỉ mong gìn giữ giá trị quá khứ cho Đà Lạt”, ông Nguyễn Văn Tuấn chia sẻ.
>> Báo SGGP giới thiệu một số hiện vật trong bộ sưu tập:
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/ky-uc-da-lat-xua-qua-nhung-hien-vat-post875278.html