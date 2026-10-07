Tuyên Quang đoạt 2 giải tại Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026
Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức thu hút 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả trên cả nước tham gia. Với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt - sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”, các sản phẩm dự thi được đánh giá dựa trên nhiều yếu tố khắt khe từ tính sáng tạo, giá trị thẩm mỹ đến khả năng thể hiện bản sắc nghề và tiềm năng ứng dụng thực tế.
Trong tổng số 55 sản phẩm được trao giải toàn quốc, tỉnh Tuyên Quang có 2 tác phẩm đoạt giải Khuyến khích gồm: “Cây khèn Mông Lũng Phìn” của nhóm tác giả Giàng Mí Và, Sùng Sính Pó, Lầu Vả Nô, xã Lũng Phìn và tác phẩm “Tranh treo tường” của tác giả Vàng Thị Mỷ, thôn Lũng Cẩm, xã Sà Phìn.
Qua 6 năm tổ chức với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, thợ giỏi và các nhà thiết kế, hội thi khẳng định vị thế là một hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực. Đối với tỉnh Tuyên Quang, hội thi là dịp giao lưu, quảng bá sản phẩm mỹ nghệ tiêu biểu và tạo động lực để đội ngũ thợ giỏi, nghệ nhân trên địa bàn tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, đưa sản phẩm địa phương vươn ra thị trường, gắn với phát triển du lịch sinh thái - văn hóa và định hướng xuất khẩu.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/tuyen-quang-doat-2-giai-tai-hoi-thi-san-pham-thu-cong-my-nghe-viet-nam-nam-2026-af72269/