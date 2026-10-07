Cao Bằng tung 160 gói kích cầu du lịch dịp cuối năm

Ngày 7/10, Sở VHTT&DL tỉnh Cao Bằng công bố 160 gói kích cầu du lịch, triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch và phát động Cuộc thi clip quảng bá du lịch với chủ đề “Non nước Cao Bằng”.

Chương trình kích cầu du lịch nhằm thu hút du khách, nâng cao chất lượng dịch vụ và lan tỏa hình ảnh Cao Bằng là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Trải nghiệm hấp dẫn”.

Theo đó, từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026, 110 đơn vị, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tham gia chương trình với tổng số 160 gói kích cầu, thuộc 6 nhóm lĩnh vực gồm lưu trú; nhà hàng, ẩm thực; trải nghiệm sinh thái, cắm trại và dịch vụ phụ trợ; nông sản, đặc sản địa phương; lữ hành, khu, điểm du lịch và sản phẩm trọn gói; vận chuyển khách du lịch.

Khu du lịch thác Bản Giốc là một trong những mô hình tiêu biểu về khai thác du lịch biên giới tại Việt Nam. Ảnh: BQL Khu du lịch thác Bản Giốc

Trong đó, lĩnh vực lưu trú có 50 đơn vị đăng ký 58 gói kích cầu, với mức ưu đãi giá phòng từ 10-30%, kết hợp các tiện ích và trải nghiệm dành cho du khách. Lĩnh vực ẩm thực có 11 nhà hàng, cơ sở kinh doanh với 15 gói ưu đãi. Nhóm mua sắm đặc sản có 22 cơ sở với 44 gói, tập trung vào các sản phẩm đặc trưng như chè Kolia, thạch đen, miến dong, bánh khảo, lạp xưởng...

Lĩnh vực trải nghiệm và dịch vụ khác có 5 đơn vị với 6 gói; nhóm lữ hành, khu, điểm du lịch xây dựng các chương trình tour, tuyến và sản phẩm trọn gói gắn với danh thắng, di tích và trải nghiệm đặc trưng của Cao Bằng. Lĩnh vực vận chuyển khách du lịch có 20 đơn vị, nhà xe tham gia với 35 gói ưu đãi vận chuyển, góp phần giảm chi phí đi lại cho du khách.

Đáng chú ý, nhiều chương trình được thiết kế theo hướng kết hợp giảm giá với trải nghiệm: Hợp tác xã Mế Farmstay giảm 25% giá phòng từ đêm thứ hai, tặng trải nghiệm chèo SUP/bè gỗ và ngâm chân bằng thảo mộc bản địa. Một số đơn vị cung cấp thêm các tiện ích dành cho khách gia đình hoặc du khách đi phượt.

Theo Sở VHTT&DL Cao Bằng, các gói kích cầu được rà soát, thẩm định và chuẩn hóa thông tin, công khai địa chỉ, số điện thoại và mã QR để các đơn vị lữ hành thuận tiện giới thiệu, chào bán tour. Du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên Cổng thông tin du lịch của tỉnh.

Cùng với chương trình kích cầu, Sở VHTT&DL Cao Bằng triển khai Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch. Bộ quy tắc được thiết kế song ngữ Việt - Anh, minh họa bằng tranh màu nước mang bản sắc dân tộc, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn và chuyên nghiệp. Qua đó, ngành du lịch hướng tới mục tiêu mỗi người dân trở thành một “đại sứ du lịch”, mỗi cơ sở kinh doanh là một địa chỉ tin cậy đối với du khách.

Núi Mắt Thần - địa điểm thu hút đông đảo du khách tham quan trải nghiệm khi đến với Cao Bằng. Ảnh: Cục DLQG Việt Nam

Cũng tại chương trình, Sở VHTT&DL Cao Bằng phát động Cuộc thi clip quảng bá du lịch “Non nước Cao Bằng”. Tác phẩm dự thi tập trung thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh quan di sản, di tích lịch sử - văn hóa, nét văn hóa các dân tộc, ẩm thực và những trải nghiệm chân thực của du khách tại Cao Bằng.

Thông qua việc đồng thời kích cầu, chuẩn hóa văn hóa ứng xử và huy động cộng đồng sáng tạo nội dung, Cao Bằng kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến trong những tháng cuối năm, nâng cao chất lượng trải nghiệm và lan tỏa hình ảnh “Non nước Cao Bằng” tới du khách trong nước và quốc tế.