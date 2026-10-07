An Giang tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh

Lần lượt người dân dâng hương tưởng niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Đến dự lễ có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang; đại diện các tỉnh, thành phố, cùng thân nhân dòng tộc Anh hùng Nguyễn Trung Trực.

Trong không khí thành kính, các đại biểu và nhân dân đã thực hiện nghi thức dâng hương, ôn lại cuộc đời cùng những chiến công oanh liệt của người anh hùng áo vải trọn đời vì nước vì dân.

Nghi thức dâng hương tưởng niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực (tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838) là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bất khuất Nam Bộ. Tên tuổi ông gắn liền với hai chiến công lừng lẫy: Đốt cháy tàu chiến Espérance của Pháp trên sông Nhựt Tảo (1861) và trận tập kích đồn Kiên Giang (1868).

Khi rơi vào tay địch, trước mọi sự dụ dỗ, ông vẫn giữ vững khí tiết với câu nói bất hủ: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước khẳng định, lễ tưởng niệm là dịp sâu sắc để tri ân tiền nhân, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Nhắc lại sự kiện Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử gắn với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh tại địa phương.

Hoạt động tại Lễ dâng hương tưởng niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

Trước anh linh Anh hùng dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và văn minh.