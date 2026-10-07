Hoàn thiện công tác chuẩn bị Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Toàn cảnh cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Công tác chuẩn bị Liên hoan được triển khai từ tháng 7/2026. Ban Tổ chức và các nhóm hỗ trợ đã được thành lập, phân công nhiệm vụ; Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn ký hợp đồng với Công ty Quốc tế Xanh. Các công việc nền tảng cơ bản hoàn thành theo kế hoạch.

Điểm mới của Liên hoan năm nay là không gian nghi lễ dâng hương, cùng không gian Việt Nam - ASEAN và các hoạt động trải nghiệm được thiết kế theo hướng hiện đại, tăng tính tương tác, phù hợp với xu thế chuyển đổi số.

Đến nay, Liên hoan đã có 46 đại sứ quán và tổ chức quốc tế đăng ký 64 gian hàng; 14 cơ quan ngoại vụ và đối tác đăng ký 31 gian hàng; 11 đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao đăng ký 11 gian hàng. Trong đó, có thêm sự tham gia của Đại sứ quán UAE và Iraq.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức yêu cầu tiếp tục hoàn thiện kịch bản chi tiết, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/10. Các nội dung trọng tâm gồm khu vực VIP, không gian nghi lễ và lễ vật dâng hương; quảng diễn Bánh mì Việt Nam với sự tham gia của đại diện ba miền; không gian Việt Nam - ASEAN; các hoạt động trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và chương trình nghệ thuật.

Những điểm nhấn tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2026

Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2026, diễn ra ngày 21-22/11, mang chủ đề “Giao lộ của những sắc màu văn hóa và tinh hoa ẩm thực quốc tế - Beyond Flavors”, quy tụ khoảng 100 gian hàng, với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc.

Một trong những điểm nhấn của Liên hoan là hoạt động thiện nguyện, tiếp tục được triển khai theo hướng thiết thực, công khai, minh bạch, qua đó lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm cộng đồng và tình hữu nghị của Đoàn Ngoại giao đối với Việt Nam.

Những điểm nhấn tại Liên hoan Ẩm thực Quốc tế 2026. (Nguồn: BTC)

Không gian Liên hoan được chia thành ba khu vực gồm “Tự hào Việt Nam”, “Hương vị ASEAN” và “Hương vị Quốc tế”, qua đó không chỉ giới thiệu món ăn mà còn kể câu chuyện về văn hóa, con người và bản sắc của các quốc gia.

Tại không gian “Tự hào Việt Nam”, các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu thông qua hình ảnh Ban thờ Trời Đất, lễ vật truyền thống và mâm lễ nghệ thuật tạo hình Rồng - Phượng. Khu vực ASEAN nổi bật với “Con đường ẩm thực Sen”, giới thiệu các món ăn từ sen, góp phần quảng bá hình ảnh và bản sắc Việt Nam trong không gian giao lưu khu vực.

Liên hoan năm nay cũng tăng cường các hoạt động quảng diễn và trải nghiệm ẩm thực, chuyển từ trưng bày đơn thuần sang tương tác trực tiếp. Đáng chú ý là màn thi quảng diễn Bánh mì Việt Nam giữa ba thương hiệu đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam, cùng các màn trình diễn bánh mì, gỏi cuốn, bánh và thạch tạo hình 3D.

Chương trình nghệ thuật Việt Nam và quốc tế tiếp tục là điểm nhấn, với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ Trung Quốc, Nga, Ninh Bình, Đông Giang và các nghệ sĩ, ca sĩ Việt Nam. Sự kết hợp giữa nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và sắc màu văn hóa quốc tế được kỳ vọng tạo sức hút với khách ngoại giao và công chúng.

Bên cạnh đó, công nghệ tương tác và hologram được đưa vào nghi thức khai mạc và các hoạt động trải nghiệm. “Trạm Khám phá” giúp khách tìm hiểu văn hóa, ẩm thực các quốc gia, trong khi “Trạm Kết nối” là nơi chia sẻ thông điệp về hòa bình và những điều tốt đẹp.

Trưởng Ban tổ chức, Cục trưởng Ngô Phương Nghị phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: Thành Long)

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng Ban tổ chức, Cục trưởng Ngô Phương Nghị ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của các thành viên Ban Tổ chức, các nhóm hỗ trợ và Công ty Quốc tế Xanh trong công tác chuẩn bị Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026. Cục trưởng nhấn mạnh, với quy mô khoảng 100 gian hàng cùng sự tham gia của các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại vụ và các đơn vị trong Bộ Ngoại giao, công tác tổ chức cần được triển khai đồng bộ, kỹ lưỡng, bảo đảm tính chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cục trưởng đề nghị các đơn vị khẩn trương hoàn thiện kịch bản tổng thể và kịch bản chi tiết, đặc biệt đối với khu vực VIP, không gian nghi lễ, lễ vật dâng hương, chương trình nghệ thuật và các hoạt động quảng diễn, trải nghiệm. Các phương án về an ninh, an toàn, hậu cần, y tế, vệ sinh môi trường và đón tiếp đại biểu cần được rà soát kỹ lưỡng.

Cục trưởng Ngô Phương Nghị yêu cầu các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, bám sát tiến độ, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, phấn đấu tổ chức Liên hoan an toàn, chu đáo, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và công chúng.