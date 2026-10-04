Để tuổi già không đơn chiếc

Việc chăm sóc người già neo đơn cần sự ân cần, đồng cảm. Ảnh: M.L

Chăm lo người neo đơn

Chuyện của người già thường lặp đi lặp lại. Như thế, mọi khoảnh khắc cuộc đời họ đều đang để lại ở ngày hôm qua. Những ký ức không đầu không cuối cứ trở đi trở lại. Muốn nghe họ, phải thật chậm rãi. Và việc chịu ngồi chậm lại với người già đã là món quà quý!

Bà Trần Thị Bộ, Giám đốc Trung tâm chăm sóc người cao tuổi KACK HYUN, thuộc tổ chức Koica và Làng Hoa Sen Hàn Quốc (phường Quảng Phú) nhớ lại năm 2024. Lúc ấy, cơ sở khang trang nhưng những ngày đầu, việc tiếp nhận các cụ già neo đơn lại không thuận lợi. Người phụ nữ này lặn lội đến từng thôn xóm để tìm hiểu hoàn cảnh, kiên trì vận động các cụ vào trung tâm.

Ban đầu, nhiều người còn e dè, nghi ngại. Nhưng rồi, những ánh mắt dò xét ngày nào đã dần thay thế bằng nụ cười, bằng những lời cảm ơn chân thành. Hiện tại, có khoảng 45 người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và các trường hợp chính sách neo đơn được chăm sóc tại đây.

Không chỉ chăm lo cho đời sống vật chất, bà Bộ còn dành trọn tình yêu thương để bù đắp những thiếu thốn về tinh thần cho các cụ. Bà cùng nhân viên trung tâm tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, tạo ra môi trường thân thiện, ấm áp vui vẻ. Những chương trình giao lưu, những buổi sinh hoạt với đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, tình nguyện viên… giúp các cụ thêm yêu đời, cảm nhận được lòng nhân ái, sự yêu thương vẫn ở quanh mình.

Bà Bộ chia sẻ, khi thấy các cụ khỏe mạnh, vui vẻ, bà cảm thấy công việc của mình nhẹ nhàng hơn. “Với tôi, các cụ không chỉ là những người cần giúp đỡ, mà là những người thân, cần được sẻ chia và yêu thương” - bà Bộ tâm sự.

Xã hội tử tế

Ở xứ Quảng, chuyện chăm lo người già neo đơn cũng được gìn giữ từ những con người không có nhiều điều kiện, nhưng bền bỉ góp nhặt từng phần việc. Chị Trần Thị Kim Khoa (xã Thạnh Bình) nhiều năm vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ người yếu thế. Từ nguồn đóng góp của nhà hảo tâm, chị đều đặn mua nhu yếu phẩm, đến thăm và giúp đỡ 10 người già nghèo, neo đơn mỗi tháng.

Con số 10 nghe qua không lớn. Nhưng phía sau đó là 10 căn nhà cần được nhớ đúng địa chỉ, 10 phận người có tình trạng sức khỏe và những thiếu thốn khác nhau. Tháng này đến rồi tháng sau lại đến. Sự trở lại ấy khiến một hoạt động thiện nguyện vượt khỏi ý nghĩa của một lần trao tặng.

Cũng tại vùng đất Tiên Phước, chị Võ Thị Thu Thôi, được nhiều người quen gọi là “chị Thôi mo cau”, duy trì 20 phần quà mỗi tháng, tổng trị giá khoảng 4 triệu đồng, dành cho người già neo đơn và các gia đình khó khăn ở Tiên Cảnh. Mỗi phần quà chỉ là gạo, dầu ăn cùng vài nhu yếu phẩm. Nhưng với người sống một mình, sự có mặt của người mang quà đôi khi còn đáng quý hơn những thứ được đặt xuống. Và những người già bỗng trở nên hạnh phúc, khi họ biết rằng, ngoài cánh cửa kia vẫn còn người nhớ tên mình...

Một người trẻ lần đầu bước vào căn nhà của người già sống một mình có thể sẽ nhận ra tuổi già không xa xôi như mình tưởng. Rồi một ngày, cha mẹ các em cũng chậm hơn, trí nhớ hao hụt, bước chân không còn chắc. Biết ngồi xuống bên một người già xa lạ cũng là cách học để sau này biết dịu dàng hơn với ông bà, cha mẹ mình. Đó hẳn cũng là căn nguyên để Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều nhóm thiện nguyện từ khắp nơi. Người đến trao tiền chữa bệnh, người mang sữa, bánh và nhu yếu phẩm. Có đoàn tổ chức chương trình văn nghệ, cùng các cụ hát cho nhau nghe. Giữa những ngày lặng lẽ, một bài hát cũ có thể gọi về cả quãng thanh xuân, khuôn mặt người thân và mái nhà đã lùi xa trong trí nhớ những người già nơi đây.

Ông Hà Văn Tự - Phó Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Hiệp Đức cho biết, việc trung tâm tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các nhà hảo tâm là rất đáng trân trọng. Bên cạnh những phần quà thiết yếu, họ còn góp phần hoàn thiện từng hạng mục cơ sở vật chất, tạo điều kiện để việc chăm sóc, sinh hoạt cho các cụ ngày càng tốt hơn. Những hoạt động khiến cho mỗi ngày trôi qua của các cụ nhiều niềm vui hơn.

Một xã hội biết kính trọng, chăm sóc người già cũng chính là một xã hội đang thực hành chữ hiếu, với ý nghĩa cao nhất mang tên “lòng biết ơn”.