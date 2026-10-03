Để chuyển đổi số đến gần hơn với người dân
Trong hành trình xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn cần sự đồng hành, sẻ chia từ mỗi cán bộ, đảng viên và các lực lượng trong xã hội.Từ những bộ hồ sơ, thủ tục tưởng chừng khô khan, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến đã góp phần đưa chính quyền số đến gần hơn với cuộc sống, để mỗi người dân đều có thể thuận tiện tiếp cận và thụ hưởng những tiện ích từ chuyển đổi số.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/de-chuyen-doi-so-den-gan-hon-voi-nguoi-dan-262241.htm