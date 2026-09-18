Thời gian qua, nhiều quy định, cơ chế, chính sách về sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư đã được ban hành, góp phần bảo đảm cơ sở vật chất sau sắp xếp và từng bước đưa tài sản dôi dư vào khai thác. Tuy nhiên, tiến độ xử lý tại một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương còn chậm. Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công và nhà, đất dôi dư; đồng thời khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để cụ thể hóa quy định pháp luật, tạo cơ sở triển khai thực hiện.

Đối với tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập và tài sản kết cấu hạ tầng sau sắp xếp, các cơ quan được đề nghị căn cứ quy định pháp luật và tình hình thực tế để quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định việc quản lý, sử dụng, khai thác, sắp xếp, xử lý tài sản, theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, hoàn thành trong năm 2026.

Đáng chú ý, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án xử lý, khai thác các cơ sở nhà, đất dôi dư; phân loại rõ tài sản tiếp tục sử dụng, chuyển đổi công năng, thu hồi, điều chuyển, chuyển giao hoặc xử lý theo quy định. Việc xử lý phải gắn với quản lý, sử dụng hiệu quả, thực chất; ưu tiên quỹ đất, cơ sở vật chất dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế phục vụ trực tiếp người dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra; đồng thời tổ chức các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, nhất là tại các đơn vị, địa phương còn nhiều cơ sở nhà, đất chưa được khai thác, xử lý.

Trên cơ sở phương án được phê duyệt, các cơ quan, đơn vị phải khẩn trương tổ chức thực hiện, khắc phục tình trạng nhà, đất bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng quy định, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Cùng với đó, các cơ quan tài chính và đơn vị liên quan phải rà soát, thống kê đầy đủ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp và cập nhật chính xác, kịp thời tiến độ, kết quả xử lý trên Phần mềm theo dõi, tổng hợp nhà, đất dôi dư. Số liệu cập nhật là các cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng từ ngày 1/1/2025, không bao gồm nhà, đất của doanh nghiệp.

Bộ Tài chính sẽ chốt số liệu vào 12h00 ngày 25/9/2026 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật trên Phần mềm có chênh lệch với số liệu do Thanh tra Chính phủ tổng hợp, các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương phải có văn bản thông tin cụ thể về nguyên nhân chênh lệch, gửi Bộ Tài chính chậm nhất ngày 25/9/2026.