Điều gì khiến một gia đình trẻ quyết rời trung tâm sau nhiều năm ổn định?

Bởi vậy, quyết định thay đổi nơi ở với anh Cường không chỉ là một lần thay đổi môi trường sống, mà là lựa chọn ưu tiên cho những giá trị lâu dài hơn.

Rời trung tâm là bao xa?

“Khoảng hơn một giờ cầm lái…”, anh Cường vừa nhớ lại những ngày đầu tiên cả gia đình chuyển đến nơi ở mới, vừa kể. Sun Urban City là lựa chọn của hai vợ chồng sau nhiều lần tìm hiểu. Khu đô thị nằm ngay cửa ngõ phía Nam, cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 50km, cũng rất gần quê là phường Nam Định, Ninh Bình.

Khu căn hộ Art Residence nơi gia đình anh Cường đang sinh sống. Ảnh: Hồng Quân

Dù đi học, đi làm hay đi chơi, từ Sun Urban City cũng rất tiện, vào trung tâm Phủ Lý (cũ) chưa đầy 3km, cách Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở Ninh Bình chỉ 10 phút di chuyển; thích mua sắm thì chưa tới 5 phút ra đến siêu thị “GO!”. Anh nửa đùa nửa thật: “Tôi đi từ đây về Thủ đô còn nhanh hơn ngày xưa đi làm từ Hoàn Kiếm về Hà Đông. Cháu nhỏ đi học cách nhà có 2-3 phút”.

Là kiến trúc sư, công việc của anh không hoàn toàn phụ thuộc vào một địa điểm cố định. Trung tâm Hà Nội vẫn là nơi anh có các mối quan hệ công việc, nhưng anh có thể làm việc tại nhiều tỉnh, thành khác nhau. Song, khoảng cách không phải lý do chính.

“Là môi trường sống. Trung tâm Hà Nội bây giờ ô nhiễm khá nhiều, công trình xây dựng ở khắp nơi. Bé nhà tôi khi ở Hà Nội thường xuyên ốm, nên tôi quyết định chuyển nơi ở. Từ khi về Sun Urban City, bạn nhỏ đỡ ốm bệnh hơn”, anh Cường chia sẻ.

Sun Urban City mang đến nhịp sống thuận tiện hơn cho anh Cường. Ảnh: Hồng Quân

Câu chuyện tiếp tục được anh kể khi chúng tôi đi ngang qua những không gian cảnh quan của Sun Urban City. Anh chỉ đến “bộ sưu tập” 5 đại công viên xung quanh nhà: công viên nước Sun World Ha Nam, công viên Lễ hội, công viên Thể thao, công viên Văn hóa rộng tới 36,7 ha, sắp tới sẽ có thêm công viên Sinh thái. Những không gian xanh vốn là tiện ích “hiển nhiên” của cư dân nơi đây, nhưng lại là điều xa xỉ mà những công dân ở trung tâm đô thị “chỉ biết ước”.

Buổi tối ở đây, không còn tiếng còi xe dồn dập vào giờ cao điểm, thay vào đó là bầu trời thoáng đãng, “trăng thanh, gió mát”.“Có những hôm chẳng cần đi đâu xa. Bước xuống nhà, đi một vòng ngắm pháo hoa cũng thấy thoải mái rồi. Không có chuyện chen lấn, xô đẩy để nhìn được một góc pháo hoa đâu nhé”, anh Cường hóm hỉnh kể.

“Giá trị quan trọng nhất là cuộc sống của gia đình tốt hơn”

Rời phố lớn không phải lựa chọn dễ dàng với nhiều người, đặc biệt với những ai đã quen công việc văn phòng và nguồn thu nhập ổn định. Anh Cường cũng từng có những băn khoăn như vậy. Nhưng theo anh, việc thay đổi nơi sống không đồng nghĩa với từ bỏ công việc hay thu nhập.

Khi kết hợp công việc chuyên môn với những công việc khác, anh vẫn có thể duy trì cuộc sống ổn định. “Giá trị quan trọng nhất là chất lượng sống của gia đình mình tốt lên, đặc biệt môi trường và sức khỏe”, anh nói.

Mật độ xây dựng chỉ 18%, còn lại là không gian xanh và tiện ích. Ảnh: Hồng Quân

Điều thú vị hơn là anh Cường phát hiện mình không hề “một mình”. Một người bạn thân cùng quê, chơi từ thời đại học, cũng đã mua căn hộ Park Residence tại đây. Những mối quan hệ quen thuộc vì thế tiếp tục được nối dài trong lòng cộng đồng cư dân mới.

Theo anh, ngày càng có nhiều người sẵn sàng rời những thành phố trung tâm để tìm đến các đô thị vệ tinh gần kề… bởi mong muốn có không khí trong lành và cuộc sống bớt áp lực hơn. Sun Urban City là một khu đô thị được quy hoạch nhiều cây xanh, mặt nước, công viên, nằm ngay giao điểm của sông Đáy, sông Nhuệ và sông Châu Giang, đồng thời lại có đủ tiện ích thiết yếu nên cũng trở thành một môi trường đáng sống - đáng nghỉ dưỡng.

Tiện ích đủ đầy ngay dưới chân các tòa căn hộ. Ảnh: Hồng Quân

Quyết định chuyển về đây cũng mở ra cho gia đình anh Cường một cơ hội kiếm thêm thu nhập. Nhận thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ của cư dân, hai vợ chồng quyết định thuê căn khối đế mở một siêu thị nhỏ.

Học kiến trúc sư cách chọn nhà

Làm trong lĩnh vực kiến trúc, anh Cường cũng có cách nhìn riêng khi chọn nơi ở. Anh không kỳ vọng một công trình hay quy hoạch có thể “hoàn hảo tuyệt đối”, mà quan tâm trước hết đến tính thực dụng.

Các căn hộ thiết kế trần cao gần 5m. Ảnh: Hồng Quân

Một trong những lý do đầu tiên khiến Sun Urban City chinh phục anh là mật độ xây dựng tương đối thấp, chỉ 18%. Nhưng khi lựa chọn căn hộ, điều anh chú ý hơn cả là những chi tiết phục vụ trực tiếp cho chất lượng sống. Trong đó, anh đánh giá cao chiều cao trần gần 5m, giúp không gian có cảm giác rộng và thoáng hơn. Theo anh Cường, tại các đô thị lớn, thiết kế này thường xuất hiện ở phân khúc cao cấp, trong khi tại Sun Urban City, người mua có thể tiếp cận với mức giá hợp lý.

Cũng từ những tiêu chí ấy, gia đình anh đã tích lũy để mua thêm một căn hộ Park Residence có diện tích rộng hơn, hướng đến chặng đường dài khi con nhỏ ngày một trưởng thành. Park Residence nằm tại giao điểm của các tuyến đường nội khu 36m và 32m, thuận tiện kết nối đến các phân khu và tiện ích trong đại đô thị. Dưới chân các tòa căn hộ là Đại lộ hoa và hồ cảnh quan với hơn 16ha mặt nước, trong khi các công viên Thể thao, công viên Sinh thái và Sun World Hà Nam ở ngay “sát vách”.

Khu căn hộ Park Residence sắp bàn giao, nằm gần 3 đại công viên. Ảnh: Hồng Quân

Sau gần hai tháng sống tại Sun Urban City, gia đình anh Cường cũng dần quen với nhịp sống mới. “Có thể đôi ba năm tôi lại chuyển nơi này, nơi khác, nhưng để chấm điểm chất lượng sống thì đây là một nơi rất đáng sống”, anh Cường chia sẻ.