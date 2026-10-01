Đất nứt toác, sụt lún, người dân lo lắng sạt lở

Clip đất nứt toác, sụt lún kèm sạt lở tại xã Đức Cơ

Ngày 01/10, UBND xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra tình trạng nứt đất, sụt lún tại thôn Chư Ty 4 để đánh giá hiện trạng và có phương án xử lý.

Theo người dân, từ cuối tháng 8/2026, sau thời gian mưa lớn kéo dài, các vết nứt phát triển mạnh, kéo dài qua nhiều khu vực sản xuất.

Phần diện tích đất của ông Đông bị nứt toác và lún hơn 1,5m.

Tại vườn cà phê rộng hơn 1 héc-ta của ông Nguyễn Trung Đông, xuất hiện nhiều vết nứt lớn chằng chịt. Có khe nứt rộng hơn 30cm, sâu và kéo dài hàng trăm mét. Nhiều diện tích đất sụt xuống khoảng 1,5m.

Từ khu vực sụt lún khoảng 60m về phía dưới là khe suối, phần đất gần mép khe tiếp tục có dấu hiệu sụt xuống. Trong khi đó, cách khu vực này khoảng 200m về phía trên là đường đi và nhà dân.

Nứt, lún kèm theo sạt lở.

Ông Đông cho biết, tình trạng sụt lún có dấu hiệu diễn biến phức tạp hơn sau mỗi trận mưa lớn, gây ảnh hưởng đến cây trồng. Gia đình ông không dám đi vào khu vực này khi trời mưa vì lo nền đất tiếp tục sụp xuống. Mới đây, khi xuống vườn kiểm tra, ông đã bị sụp vào vết nứt và bị thương nhẹ.

Vườn của ông Ngọc bị nứt và lún sâu.

Tương tự, rẫy cà phê và sầu riêng rộng khoảng 1,5 héc-ta của ông Huỳnh Ngọc Oanh cũng xuất hiện nhiều vết nứt từ tháng 8. Vết nứt kéo dài khoảng 80m, có vị trí đất sụt sâu khoảng 1m.

Những vết nứt sâu nhìn không thấy đáy.

Theo người dân, tại khu vực này còn ghi nhận vết nứt kéo dài khoảng 300m, sâu hơn 1 mét, có những đoạn không nhìn thấy đáy. Tại các vị trí này còn xuất hiện tình trạng sạt lở, cuốn trôi hàng nghìn mét vuông đất sản xuất. Các vết nứt nằm gần khu vực khe suối, trong khi mùa mưa vẫn diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt với khối lượng lớn.

Nhiều cây trồng đã bị ảnh hưởng

Người dân mong cơ quan chức năng sớm đánh giá mức độ nguy hiểm, xác định nguyên nhân, đồng thời có biện pháp cảnh báo, khoanh vùng những khu vực mất an toàn.