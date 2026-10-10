Công an xã Tà Đùng bắt giữ các đối tượng trộm cắp tài sản

Hiện trường các đối tượng trộm cắp tài sản. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng 10/10, ông Trần Nam Thuần, Chủ tịch UBND xã Tà Đùng (Lâm Đồng) thông tin, Công an xã vừa bắt giữ nhóm đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã.

Theo thông tin, số tài sản bị mất tại nhà bà L.T.H. (SN 1971), trú tại xã Tà Đùng, gồm 19 chỉ vàng và hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tà Đùng triển khai lực lượng xác minh, rà soát thông tin và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng truy tìm những người có liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định 2 đối tượng liên quan chưa đủ tuổi vị thành niên, thường trú tại xã Tà Đùng và đang có mặt tại khu vực Đông Gia Nghĩa.

Qua xác minh, trước khi thực hiện hành vi, cả 2 đã theo dõi thời điểm gia đình bị hại vắng nhà, sau đó tìm cách đột nhập vào phòng ngủ để lấy tài sản. Sau khi lấy được vàng và tiền mặt, 2 người mang số vàng đi cất giấu tại khu vực vườn rẫy; một phần tiền được sử dụng để mua quần áo, điện thoại và phục vụ chi tiêu cá nhân.

Hiện Công an xã Tà Đùng đang tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự củng cố hồ sơ, xác minh đầy đủ tính chất, mức độ của vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật, bảo đảm các quy định liên quan đến người chưa đủ tuổi vị thành niên.

Công an xã Tà Đùng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm tra, khóa cửa khi vắng nhà; bảo quản tiền, vàng và tài sản có giá trị tại nơi an toàn; đồng thời kịp thời thông báo cho lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu hoặc vụ việc bất thường để được xác minh, xử lý.