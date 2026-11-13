Dân vận từ lòng dân

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lĩnh, sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính đã trở thành điểm nhấn của mô hình "Dân vận khéo".

Cùng với tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại trụ sở, cán bộ trung tâm còn xuống thôn, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ công thuận tiện hơn.

Được triển khai từ đầu năm 2026, mô hình “Hỗ trợ, giúp đỡ Nhân dân trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lĩnh” đã gắn công tác dân vận với cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân kê khai hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ, tạo tài khoản định danh điện tử, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Với người cao tuổi, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số và những người chưa thành thạo công nghệ thông tin, việc hướng dẫn được thực hiện trực tiếp, từng bước. Hằng tháng, trung tâm phân công công chức xuống các thôn, hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính tại nhà khi có nhu cầu.

Bà Phạm Thị Hiền, thôn Roong Chuông chia sẻ: Trước đây, mỗi lần làm thủ tục hành chính, chúng tôi còn lúng túng, nhất là những thủ tục cần kê khai, thực hiện trên điện thoại. Nay được cán bộ tận tình hướng dẫn, hỗ trợ từ những việc nhỏ nhất nên mọi thủ tục thuận tiện hơn nhiều. Trong 10 tháng năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Lĩnh tiếp nhận 5.884 hồ sơ, trong đó có 5.808 hồ sơ được thực hiện trực tuyến, chiếm 98,7%. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 100%.

Kết quả cho thấy, cùng với đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cách làm gần dân, sát nhu cầu đã góp phần giúp người dân từng bước tiếp cận và sử dụng dịch vụ công số hiệu quả hơn.

Nếu mô hình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã cụ thể hóa công tác dân vận trong cải cách hành chính, thì công trình “Con đường em đến trường” là minh chứng cho sức mạnh của công tác dân vận trong giải quyết những vấn đề thiết thực của cộng đồng, nhất là những khó khăn liên quan trực tiếp đến việc học của trẻ em.

Được triển khai từ tháng 8/2026, công trình “Con đường em đến trường” dài 1,2 km, rộng 3,5 m, tổng kinh phí 2,6 tỷ đồng nối khu vực thôn Khuân Thống với thôn Roong Chuông, kết nối Đường tỉnh 171 và Trường THCS Tân Lĩnh.

Khi hoàn thành, tuyến đường góp phần rút ngắn khoảng 3 km quãng đường đến trường cho học sinh thôn Khuân Thống, thôn Trần Phú, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc đi lại, học tập và duy trì tỷ lệ chuyên cần.

Để hiện thực hóa công trình, cấp ủy, chính quyền địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng thời khơi dậy tinh thần đồng thuận, chung sức trong Nhân dân.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng người dân trong xã đã đóng góp khoảng 700 triệu đồng và hàng trăm ngày công. Đáng quý hơn, các hộ dân dọc tuyến còn hiến hàng nghìn m2 đất, chặt bỏ cây cối, hoa màu, nhường mặt bằng để công trình sớm được triển khai.

Tiêu biểu là gia đình bà Nguyễn Thị Đúc ở thôn Khuân Thống đã hiến hơn 3.000 m² đất, chặt bỏ 40 cây cau, hơn 100 cây quế, phá bỏ bờ ao để mở đường.

Bà Nguyễn Thị Đúc chia sẻ: “Khi được cấp ủy, chính quyền tuyên truyền về ý nghĩa của tuyến đường, gia đình nhận thấy đây là công trình thiết thực, phục vụ việc đi lại và học tập của con em trong thôn. Vì lợi ích chung, gia đình sẵn sàng hiến đất, cây cối, hoa màu, góp phần cùng địa phương mở đường”.

Điểm nổi bật của mô hình là đã xác định đúng vấn đề người dân quan tâm, từ đó tạo được sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Qua đó cho thấy, dân vận hiệu quả không dừng ở tuyên truyền, vận động mà phải bắt đầu từ việc nhận diện nhu cầu thực tế, làm rõ lợi ích chung và tổ chức thực hiện bằng những việc làm cụ thể.

Từ những mô hình giải quyết nhu cầu trực tiếp của người dân, công tác dân vận ở Tân Lĩnh tiếp tục được triển khai trên nhiều lĩnh vực, gắn với phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội.

Năm 2026, Đảng bộ xã triển khai 17 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có những cách làm tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả từ thực tiễn cơ sở.

Trong lĩnh vực bảo tồn văn hóa, mô hình “Công tác bảo tồn và truyền dạy tiếng dân tộc Nùng cho thế hệ trẻ” thu hút 28 học viên tham gia học tập thường xuyên. Việc truyền dạy tiếng dân tộc không chỉ góp phần gìn giữ tiếng nói mà còn trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ sau.

Ở lĩnh vực phát triển kinh tế, mô hình “Phát triển kinh tế nhóm hộ gia đình” tại thôn Rầu Chang tập trung trồng bưởi trên 3.240 m², kết hợp chăn nuôi lợn. Trong khi đó, mô hình “Trồng cây khoai môn Bảo Yên” được triển khai trên 2 ha với 7 thành viên tham gia, giá trị sản xuất ước tính 170 triệu đồng, tạo việc làm cho khoảng 20 lao động. Thông qua các mô hình, người dân có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.

Cùng với phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa, các mô hình hướng đến môi trường, an sinh xã hội cũng góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Mô hình “Ngôi nhà xanh” thực hiện thu gom, tái chế rác thải nhựa gây quỹ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Mô hình “Nâng bước trẻ thơ” phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động sự đóng góp tự nguyện hằng tháng của cán bộ, giáo viên, nhân viên để hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tăng cường lắng nghe và giải quyết những kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Đồng thời, chú trọng duy trì, nhân rộng những mô hình hiệu quả. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Bí thư Đảng ủy xã Tân Lĩnh

Từ những cách làm cụ thể ở Tân Lĩnh cho thấy, sức mạnh của công tác dân vận bắt nguồn từ sự thấu hiểu, sẻ chia và hành động vì lợi ích của Nhân dân. Đó cũng chính là nền tảng để củng cố niềm tin của Nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực xây dựng Tân Lĩnh ngày càng phát triển.