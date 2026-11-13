Lực cầu bắt đáy cuối phiên kéo VN-Index khỏi cú rơi sâu

Diễn biến VN-Index phiên sáng ghi nhận nhịp giao dịch khá giằng co khi chỉ số mở cửa và chịu áp lực điều chỉnh xuống dưới mốc tham chiếu. Sau đó, lực cầu xuất hiện giúp thị trường hồi phục đáng kể và leo lên vùng điểm cao nhất ở mốc 1.737 điểm vào cuối buổi sáng. Kết phiên sáng, VN-Index đạt 1.732 điểm, giảm nhẹ so với tham chiếu.

VN-Index giảm rất nhẹ sáng nay không phải do các cổ phiếu vốn hóa lớn nâng đỡ mà là nhờ trạng thái cung cầu yếu. Toàn sàn HoSE chỉ có 4 cổ phiếu đạt thanh khoản trên 100 tỷ đồng là FPT, VIX, GEX và HDB.

Sang phiên chiều, vào khoảng 14h30, thị trường bất ngờ xuất hiện một lực bán tháo mạnh, khiến VN-Index lao dốc thẳng đứng, thủng các ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn và rơi xuống vùng đáy quanh mốc 1.695 - 1.700 điểm. Ngay sau khi chạm vùng giá thấp này, lực cầu bắt đáy nhập cuộc quyết liệt, tạo nên một nhịp hồi phục thẳng đứng, giúp chỉ số tăng toàn bộ số điểm đã mất và đóng cửa tại mức 1.734,93 điểm, tăng nhẹ 0.01% (tương đương 0,18 điểm).

Thanh khoản toàn sàn đạt hơn 15.138 tỷ đồng. Trong đó các cổ phiếu dẫn đầu về giá trị khớp lệnh bao gồm FPT với hơn 717 tỷ đồng, VIC đạt hơn 360 tỷ đồng và VIX đạt gần 349 tỷ đồng.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại ghi nhận xu hướng mua ròng 391 tỷ đồng. Trong đó, khối mua ròng mạnh nhất tại mã VIX với giá trị hơn 308 tỷ đồng, tiếp theo là POW hơn 86 tỷ đồng, VJC hơn 57 tỷ đồng, HDB hơn 57 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, bán ròng tập trung tại các cổ phiếu như FPT với hơn 221 tỷ đồng, GMD hơn 56 tỷ đồng, BID hơn 37 tỷ đồng, SHB hơn 33 tỷ đồng.

Diễn biến của VN-Index trong phiên ngày 13/10 (Ảnh: Trading View).

Toàn cảnh giao dịch ghi nhận tổng cộng 43 mã tăng trần, 253 mã tăng giá, 851 mã đứng giá, 368 mã giảm giá và 26 mã giảm sàn. Sắc xanh lá và sắc đỏ đan xen rõ nét giữa các nhóm ngành trọng điểm, phản ánh sự phân hóa mạnh mẽ của dòng tiền.

Nhóm Tài chính đóng vai trò là tâm điểm chi phối với sự phân hóa rõ rệt giữa các mã ngân hàng và chứng khoán.

Trong khi một số cổ phiếu trụ giữ được sắc xanh tích cực như VPB tăng 0,91%, STB tăng 3,34%, TCB tăng 1,39%, ACB tăng 0,44% và MSB tăng 1,55%, thì thị trường lại chứng kiến áp lực điều chỉnh tại LPB giảm 0,41%, SHB giảm 0,91%, SSI giảm 0,25%, MBB giảm 0,26%, TPB giảm 1,15%, VCI giảm 1,01%, HCM giảm 1,08% và CTG giảm 0,16%. Trong khi đó, VIX và SSB đứng giá.

Nhóm Bất động sản duy trì trạng thái giằng co mạnh mẽ khi phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình dao động quanh tham chiếu hoặc chịu áp lực nhẹ. Cụ thể, VIC, VHM, NVL và VRE đều đứng giá, trong khi KDH tăng 0,96%, NLG tăng 2,88% và KBC giảm nhẹ 0,37%. Một số mã chịu sắc đỏ đậm hơn như CEO giảm 2,44%, TIG giảm 10%.

Nhóm Công nghiệp ghi nhận diễn biến tương đối tích cực với nhiều mã giao dịch trong sắc xanh. Nổi bật có GMD tăng 2,42%, VJC tăng 2,12% và CTD tăng 3,4%. Ngược lại, GEX giảm 2,05%, CII giảm 2,82% và VCG giảm 2,89%.

Nhóm nguyên vật liệu chứng kiến mã tăng và giảm đan xen. Trong đó, HPG đứng giá tại 21.050 đồng/cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 200 tỷ đồng. Một số mã tăng bao gồm CVT, PHR và VTZ. Ngược lại, NKG giảm 1,98%, GVR giảm 0,68%, DCM giảm 1,47%.

Nhóm Công nghệ Thông tin trở thành điểm sáng của toàn thị trường với đại diện FPT tăng 1,11% đạt 50.100 đồng/cổ phiếu, củng cố đà hồi phục ổn định cho ngành. Mã đã đóng góp 0,22 điểm cho VN-Index phiên hôm nay.

Nhóm Tiện ích cũng đón nhận dòng tiền khá tốt khi POW tăng 3,57% và REE tăng 1,22%. Đối với nhóm Tiêu dùng thiết yếu, mã MSN đứng giá trong khi BAF tăng 0,81% và SBT tăng 0,48%.

Cuối cùng, nhóm Năng lượng chứng kiến sự phân hóa với PVT tăng 0,96%, ngược lại BSR giảm 0,59% và PVD giảm 0,91%.