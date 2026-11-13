Trưởng thôn Bảo Tháp: Gương mẫu vì lợi ích cộng đồng

Năm 2022, đồng chí Át được Nhân dân tín nhiệm bầu làm trưởng thôn. Qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, 2 năm sau đồng chí được bầu là Phó Bí thư Chi bộ thôn Bảo Tháp. Trên từng cương vị, đồng chí luôn chủ động phối hợp với Chi ủy, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn sâu sát địa bàn, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Át (đứng bên trái) nắm tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Tinh thần trách nhiệm ấy được thể hiện rõ trong công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình liên quan đến 520 hộ dân với tổng diện tích 70,8 ha. Gia đình đồng chí có gần 700 m² đất nông nghiệp thuộc diện thu hồi. Hơn ai hết, đồng chí hiểu những băn khoăn, lo lắng của các hộ dân trước sự thay đổi liên quan trực tiếp đến quyền lợi.

Đồng chí chia sẻ: “Là cán bộ thôn, đảng viên, tôi xác định bản thân phải gương mẫu thực hiện trước, kiên trì giải thích để người dân hiểu chủ trương; đồng thời, lắng nghe, phản ánh và phối hợp giải quyết ý kiến chính đáng của bà con”.

"Là cán bộ thôn, đảng viên, tôi xác định bản thân phải gương mẫu thực hiện trước, kiên trì giải thích để người dân hiểu chủ trương; đồng thời, lắng nghe, phản ánh và phối hợp giải quyết ý kiến chính đáng của bà con" - Đồng chí Nguyễn Đức Át.

Không chỉ vận động bằng lời nói, đồng chí chọn cách làm trước để người dân nhìn vào, từ đó thêm tin tưởng và đồng thuận. Đến nay, 100% số hộ đồng thuận với chủ trương thu hồi đất, hơn 400 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng. Những trường hợp còn lại chưa được chi trả do chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thôn đang phối hợp rà soát giấy tờ giao đất, hoàn thiện thủ tục để thực hiện chi trả trong thời gian tới.

Trước thực tế diện tích đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, Chi bộ đã ban hành nghị quyết, tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi nghề nghiệp, phát huy lợi thế về lao động, mở rộng các ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Hiện toàn thôn có hơn 300 hộ làm các nghề may, thêu, in, mộc, nhôm kính... tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1 nghìn lao động. Thu nhập bình quân đạt gần 70 triệu đồng/người/năm.

Từ năm 2025 đến nay, đồng chí cùng tập thể cán bộ thôn vận động đóng góp tiền mặt, hiện vật trị giá gần 500 triệu đồng xây dựng đình làng. Sự chung sức của cộng đồng không chỉ góp phần hoàn thiện công trình tâm linh, văn hóa mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của người dân đối với quê hương. Trước yêu cầu chuyển đổi số, đồng chí phối hợp với các đoàn thể và tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các ứng dụng thiết yếu.

Với những người chưa quen sử dụng công nghệ, đồng chí cùng các thành viên kiên trì hướng dẫn từng bước, giúp người dân tiếp cận những tiện ích mới. Trong quản lý, điều hành công việc của thôn, đồng chí luôn coi trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Các khoản thu, chi được công khai để người dân theo dõi, giám sát. Những vấn đề liên quan đến lợi ích chung đều được đưa ra trao đổi, bàn bạc, tạo sự thống nhất trước khi thực hiện.

Từ những việc làm thiết thực, đồng chí Nguyễn Đức Át đã tạo dựng được sự tin tưởng trong Nhân dân, góp phần cùng Chi bộ và các đoàn thể thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ở địa phương.