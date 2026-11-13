Giá vàng nhẫn '4 số 9' giảm 3,7 triệu đồng/lượng trong 4 phiên

Giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm gần 4 triệu đồng/lượng trong 4 phiên. Ảnh: Bảo Tín Mạnh Hải

Đà giảm tiếp tục nối dài sang phiên thứ tư liên tiếp. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn đồng loạt sụt mạnh 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua ở ngưỡng 135 triệu đồng/lượng và giá bán là 138 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch 135 triệu – 138 triệu đồng/lượng cũng niêm yết tại Phú Quý. So với giá chốt phiên hôm qua (12/11), giá mua giảm 700 nghìn đồng/lượng còn giá bán giảm 1 triệu đồng/lượng.

Sau 4 phiên giảm liên tiếp (10-13/11), giá mua, bán vàng miếng giảm tổng cộng phổ biến 3,2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mức giảm giao động từ 2,8 triệu – 3,7 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp.

Cùng chung mức giảm trên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu đặt tại ngưỡng 134 triệu – 138 triệu đồng/lượng. Đây là doanh nghiệp neo giá mua vào thấp nhất trên thị trường, neo chênh lệch giá mua, bán ở ngưỡng cao. Dù vậy, khoảng cách này đã thu hẹp so với đầu tuần, xuống còn 4 triệu đồng/lượng.

Tại khu vực phía Nam, biên độ điều chỉnh giảm giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh khiêm tốn hơn.

Chốt phiên sáng, giá vàng miếng tại Mi Hồng giảm tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại ngưỡng 136,5 triệu – 138 triệu đồng/lượng. Đây là doanh nghiệp niêm yết giá mua vào cạnh tranh nhất, kéo chênh lệch giá mua, bán chỉ ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng, bằng một nửa so với mặt bằng chung.

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng miếng tại ngưỡng 134,5 triệu – 138 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 13/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp.

Cũng nằm trong xu thế đi xuống, giá vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết tại hầu hết các đơn vị kinh doanh ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Biên độ giảm dao động từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều tuỳ doanh nghiệp.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý là 3 doanh nghiệp neo giá bán vàng nhẫn cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay, ở ngưỡng 138 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là hai doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở ngưỡng tương đương so với vàng miếng SJC. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp còn lại đều thấp hơn 200 nghìn – 600 nghìn đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, khoảng cách này lên tới 7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá mua vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết tại 134 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn 9999 tại Phú Quý, giá mua là 135 triệu đồng/lượng, ghi nhận chênh lệch giá mua, bán thấp hơn hẳn 1 triệu đồng/lượng so với mặt bằng chung, ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại cả ba doanh nghiệp trên đều giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Ngược lại, Ngọc Thẩm là doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 127,5 triệu – 131 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 12/11.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thương Vượng tại DOJI niêm yết ở ngưỡng 133,5 triệu đối với chiều mua và 137,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. So với giá chốt phiên 12/11, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này cũng sụt 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng với Phú Quý, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC và PNJ đều giảm 4 phiên liên tiếp.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 133,8 triệu – 137,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn 9999 tại thương hiệu này chốt phiên sáng chỉ giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt tại ngưỡng 133,2 triệu – 137,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, giá mua vào thấp nhất, kéo chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu lên cao, ở ngưỡng 4,2 triệu đồng/lượng.

Biên độ giảm giá vàng nhẫn trong phiên 13/11 so với 12/11. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Giá vàng chịu áp lực giảm mạnh trong tuần này khi kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt ngày càng gia tăng. Trong các phiên trước, kim loại quý đi xuống chủ yếu do lo ngại Fed có thể tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, đồng thời duy trì mặt bằng lãi suất cao trong thời gian dài hơn. Những lo ngại này xuất phát từ báo cáo CPI tháng 10 của Mỹ tăng cao hơn dự báo.

Các dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy lạm phát Mỹ chưa hạ nhiệt như kỳ vọng, trong khi thị trường lao động vẫn duy trì tương đối ổn định. Cụ thể, CPI tháng 10 tăng 0,4% so với tháng trước, còn CPI lõi tăng 0,3%. Trong khi đó, báo cáo việc làm tháng 10 ghi nhận số việc làm tăng 165.000, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,1% và thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước.

Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 7/11 tăng lên 200.000, cao hơn mức 191.000 của tuần trước sau điều chỉnh và dự báo khoảng 195.000. Tuy nhiên, mức tăng này chưa đủ để cho thấy thị trường lao động đang suy yếu rõ rệt, qua đó tiếp tục củng cố nhận định Fed chưa có nhiều dư địa để sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Trong phiên hôm qua, sức ép lên thị trường kim loại quý gia tăng khi căng thẳng tại Vùng Vịnh có dấu hiệu leo thang. Diễn biến này đẩy giá dầu Brent giao sau tăng hơn 3% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi tín hiệu cho thấy cuộc chiến Mỹ - Iran khó sớm kết thúc.

Giá năng lượng tăng làm dấy lên lo ngại áp lực lạm phát có thể kéo dài, buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn. Chỉ số Dollar index tăng gần 0,3% sau khi chốt phiên hôm qua, ở ngưỡng 103,2 điểm.

Theo Công cụ FedWatch của CME, nhà đầu tư hiện nghiêng về khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 9/12. Theo đó, xác suất tăng 0,25 điểm phần trăm được đánh giá ở mức 89%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 11%, từ mức 0% vào đầu tuần

Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 13/11 (giờ Việt Nam), sau ba phiên giảm mạnh, hợp đồng giá vàng giao tăng mạnh hơn 1%, tiến lên ngưỡng 3.910,1 USD/oz Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,84 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cao hơn vàng thế giới từ 14,24 triệu – 14,84 triệu triệu đồng/lượng, tuỳ từng doanh nghiệp. Tại Ngọc Thẩm, mức chênh lệch này chỉ ở ngưỡng 7,84 triệu đồng/lượng.