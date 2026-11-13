Giá đồng giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tháng

Đồng được sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Giá đồng chịu sức ép từ nhu cầu công nghiệp yếu, những khó khăn trong ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng Mỹ tăng lãi suất.

Đà giảm mạnh hơn sau thông tin Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang sẽ rời vị trí. Chuyên gia phân tích Tom Price thuộc công ty Panmure Liberum nhận định rằng nhu cầu đồng trong ngành công nghiệp đang yếu. Theo ông, sự sụt giảm của cổ phiếu công nghệ và những khó khăn của ngành AI cũng gây sức ép lên nhu cầu và giá đồng.

Trong khi đó, các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lo ngại lạm phát tại Mỹ vẫn dai dẳng và không loại trừ khả năng tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12. Lãi suất tăng có thể đẩy đồng USD lên giá, khiến kim loại này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác, qua đó làm giảm nhu cầu.

Trên thị trường các kim loại khác, giá nhôm giảm 1,3%, giá kẽm giảm 0,8%, giá thiếc giảm 0,2%, giá chì tăng 0,3%, còn giá niken gần như không đổi.