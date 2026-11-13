Đồng bộ, chuẩn hóa dữ liệu ngành Thuế, Hải quan trên cổng IOC phục vụ tính toán GRDP

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi về việc kết nối, cập nhật dữ liệu ngành Thuế, Hải quan lên cổng IOC; việc thiết kế biểu mẫu phù hợp với đặc thù dữ liệu ngành Thuế; thống nhất phương thức cập nhật số liệu ước tính và số liệu thực tế theo ngày, tháng, quý, năm, bảo đảm dữ liệu được đồng bộ, chính xác, phục vụ công tác điều hành và tính toán GRDP của tỉnh.

Lãnh đạo VNPT Sơn La phát biểu tại cuộc làm việc.

Lãnh đạo Hải quan Sơn La phát biểu ý kiến.

Để bảo đảm việc cập nhật dữ liệu, VNPT Sơn La tập trung hỗ trợ kết nối dữ liệu của hai ngành với hệ thống. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp rà soát biểu mẫu thống kê, cấp tài khoản cho các đơn vị nhập liệu; đồng thời thống nhất các trường thông tin với cơ quan Thống kê; bổ sung Hải quan Lóng Sập được tham gia cập nhật dữ liệu lên hệ thống IOC.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ghi nhận sự phối hợp của các đơn vị trong xây dựng kho dữ liệu dùng chung; yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các ngành khẩn trương chuẩn hóa danh mục, biểu mẫu, trường thông tin; xác định rõ nguồn dữ liệu, bảo đảm cập nhật đầy đủ, chính xác. Các cơ quan Thuế, Hải quan chủ động cập nhật, chia sẻ và kết nối dữ liệu với Cổng dữ liệu dùng chung và Cổng IOC của tỉnh. Đồng thời, thực hiện phân quyền, bảo đảm an toàn thông tin, sao lưu dữ liệu để hệ thống vận hành thông suốt, phục vụ tính toán GRDP và công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.