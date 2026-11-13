Khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh ở VIX, VN-Index đảo chiều thành công

VN-Index và các đường trung bình 20 ngày, 50 ngày.

VN-Index đóng cửa tăng 0,18 điểm nhờ lực kéo của một số cổ phiếu ngân hàng, trong đó STB nổi bật tăng 3,34% và TCB tăng 1,39%. Độ rộng nhóm blue-chips VN30 vẫn kém với 6 mã xanh và 15 mã đỏ nhưng chỉ số rổ này nhờ ảnh hưởng lớn hơn của các cổ phiếu tầm trung, chốt phiên tăng 0,3%.

Biến động điểm số cải thiện rất nhẹ là do các mã vốn hóa lớn nhất vẫn không có dấu ấn. VIC, VHM chỉ tham chiếu trong khi VCB giảm 0,19% BID giảm 0,78%, CTG giảm 0,16%, MBB giảm 0,26%, GAS giảm 0,68%. Trong 6 mã xanh của rổ VN30 thì chỉ TCB là tăng rõ nét đồng thời nằm trong Top 10 vốn hóa. VPB tăng 0,91% cũng ảnh hưởng nhất định, trong khi FPT tăng 1,11% và VJC tăng 2,12% tác động hầu như không đáng kể.

Thống kê rổ VN30 chiều nay có 13 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng và 8 mã tụt giá. Về tổng thể thì đây là sự cải thiện, nhưng chất lượng không cao. Hầu hết các mã tăng giá lên chỉ với biên độ rất nhỏ và ảnh hưởng cũng hạn chế. May mắn là 8 mã lùi giá đều không phải là những cổ phiếu lớn.

Nhìn riêng biến động buổi chiều, STB lên giá tốt nhất. Chốt phiên sáng cổ phiếu ngân hàng ngày đã mạnh sẵn, tăng 1,31%, chiều nay tăng thêm 2,01% nữa. Thanh khoản STB buổi chiều cũng gấp 4,5 lần phiên sáng, xác nhận có dòng tiền vào mua. FPT cũng rất khá, dù đóng cửa tăng 1,11% nhưng thực chất phiên chiều đã tăng 1,93% so với buổi sáng. Thanh khoản của FPT cũng tăng tới 90%. VJC riêng chiều nay tăng khoảng 1,53%, thanh khoản tăng 78% so với buổi sáng.

Tuy độ rộng nhóm blue-chips cuối ngày thậm chí còn kém phiên sáng chút ít (8 mã xanh/16 mã đỏ) nhưng mặt bằng giá ở nhóm giảm đã bớt xấu. 11/30 mã của rổ cũng ghi nhận có diễn biến phục hồi hơn 1% so với giá thấp nhất. Thanh khoản VN30 buổi chiều cũng tăng mạnh 105% so với phiên sáng, đạt hơn 3.174 tỷ đồng. Đây là dấu hiệu của hoạt động bắt đáy sôi động lên, dù tác động lên giá vẫn chưa rõ nét.

Sắc xanh đã tốt hơn ở nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Đối với các cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips giao dịch kém hơn, độ rộng sàn HoSE lúc đóng cửa ghi nhận 108 mã xanh và 192 mã đỏ, thay đổi rất ít so với phiên sáng (98 mã xanh/193 mã đỏ) nhưng số lượng cổ phiếu giảm mạnh hơn 1% lên tới 98 mã (phiên sáng 78 mã). Nói cách khác, vẫn có nhiều cổ phiếu bị gia tăng sức ép hoặc do cung cầu quá nhỏ khiến các lệnh mua đủ khả năng đẩy giá lùi sâu hơn.

Những cổ phiếu có thanh khoản cao nhất trong nhóm giảm sâu hầu hết là midcap: GEX giảm 2,05% khớp 261,5 tỷ đồng; TPB giảm 1,15% với 153,2 tỷ; CII giảm 2,82% với 143,3 tỷ; VCI giảm 1,01% với 135,7 tỷ; VSC giảm 1,11% với 101,1 tỷ; VCG giảm 2,89% với 100,9 tỷ; HCM giảm 1,08% với 80,5 tỷ. VNM là blue-chips duy nhất trong nhóm thanh khoản trên trăm tỷ đồng, giá giảm 1,11%.

Khác với rổ VN30, mặt bằng giá cổ phiếu vừa và nhỏ kém hơn đi cùng với thanh khoản tăng. Cụ thể, giao dịch ở các cổ phiếu ngoài rổ VN30 chiều nay tăng 1.284 tỷ đồng so với phiên sáng, chiếm 44% tổng mức tăng của sàn HoSE.

Ở nhóm tăng giá, giao dịch cũng sôi động hơn nhưng rất cục bộ. Trong 108 mã xanh có 49 mã tăng hơn 1% thì 9 mã khớp trên trăm tỷ và 7 mã khác khớp từ 10 tỷ đồng trở lên. Blue-chips có FPT, VJC, STB, TCB lọt vào nhóm thanh khoản trăm tỷ. Ngoài ra GMD tăng 2,42%, MSB tăng 1,55%, POW tăng 3,57%, CTD tăng 3,4% và REE tăng 1,22%. Đây là các cổ phiếu có thanh khoản thực sự tốt và giá lên có độ tin cậy cao.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay xuất hiện các lệnh mua ròng rất lớn ở VIX, tổng giá trị ròng cuối phiên lên tới 308,1 tỷ đồng. Phiên sáng VIX mới được mua ròng khoảng 20,7 tỷ. POW, VJC, HDB, MSN, TCB, KDH là các cổ phiếu khác cũng được mua ròng mới khá nhiều. Tính chung giá trị giải ngân mới của khối này trên HoSE buổi chiều đã tăng 3,2 lần so với buổi sáng. Giá trị ròng riêng chiều đạt +537,6 tỷ, so với mức -226,8 tỷ.