Gỡ rào cản bình đẳng giới, mở đường cho lao động nữ

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại lễ phát động Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

“Tạo điều kiện để lao động nữ phát huy năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo và đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh” là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026 diễn ra sáng 13/11. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện 103 xã, phường và 150 công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Chủ đề của Tháng hành động năm nay là “Bình đẳng giới trong lao động, sản xuất - động lực tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội” góp phần khẳng định bình đẳng giới trong lao động, sản xuất, bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giữa nam và nữ, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của người lao động, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, phát biểu. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Cao điểm Tháng hành động diễn ra từ nay đến ngày 15/12 gồm các hoạt động trọng tâm: tổ chức truyền thông trực tiếp, truyền thông số và cổ động trực quan; tọa đàm, hội thảo, hội nghị tập huấn về chính sách lao động, việc làm, tiền lương và an sinh xã hội gắn với bảo đảm bình đẳng giới.

Các địa phương đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội hóa để tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của từng đơn vị…; đề cao về vai trò, trách nhiệm và phát huy tính chủ động tham gia của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, gia đình và xã hội trong việc triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Đại diện các đơn vị sở, ngành phát biểu hưởng ứng. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Các bên liên quan hy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy hành động thiết thực nhằm từng bước giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; góp phần xây dựng môi trường sống và làm việc an toàn, bình đẳng, văn minh.

Ông Nguyễn Văn Khởi yêu cầu các cấp, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp tập trung tuyên truyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành trong thực hiện bình đẳng giới; chú trọng ứng dụng công nghệ số, phát huy hiệu quả các nền tảng mạng xã hội hợp pháp và hình thức cổ động trực quan nhằm lan tỏa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới đến từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư.

Lãnh đạo HĐND thành phố trao quà cho công nhân tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Các đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành, kiên quyết phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới và xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Các bên liên quan phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là nam giới trong thực hiện bình đẳng giới; chủ động chia sẻ trách nhiệm chăm sóc gia đình, tôn trọng và đồng hành cùng phụ nữ, góp phần xây dựng môi trường sống, làm việc an toàn, bình đẳng, văn minh. Các ngành, địa phương tập trung triển khai tốt chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là nữ công nhân tại các khu nhà trọ, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, trao quà cho công nhân tại Lễ phát động. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Ông Lê Thành Thanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ thông tin: Sở cam kết tiếp tục lồng ghép các mục tiêu bình đẳng giới trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc an toàn, bình đẳng; tạo điều kiện để lao động nữ phát huy năng lực, trí tuệ, sự sáng tạo và đóng góp tích cực vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tới, Sở tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng doanh nghiệp và người lao động, thúc đẩy xây dựng môi trường lao động an toàn, bình đẳng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của lao động nữ, tạo điều kiện để phụ nữ nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và tiếp cận bình đẳng với khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Sở khuyến khích các doanh nghiệp quan tâm thống kê, đánh giá tình hình lao động theo giới; kịp thời phát hiện bất cập trong tuyển dụng, sử dụng lao động, đào tạo và trả lương để có giải pháp khắc phục phù hợp.

Trao hoa tri ân đơn vị tài trợ. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nêu các giải pháp tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả mô hình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng, phát huy vai trò của địa chỉ tin cậy, kịp thời nắm bắt, phát hiện, phối hợp hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, vận động nam giới tích cực chia sẻ công việc gia đình, chăm sóc và nuôi dạy con cái; xóa bỏ định kiến giới, tư tưởng phân biệt đối xử; xây dựng mối quan hệ gia đình trên cơ sở yêu thương, tôn trọng, bình đẳng và trách nhiệm.

Hội chủ động rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và nhu cầu hỗ trợ của phụ nữ, nhất là nữ công nhân, lao động nữ tại các khu nhà trọ, khu công nghiệp, phụ nữ đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phụ nữ và trẻ em là nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.