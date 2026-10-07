Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

Tham dự buổi tiếp xúc có các đại biểu: Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai; Văn Thúy Anh, chuyên viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai và đại diện các sở, ban, ngành thành phố.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 5, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri phường Tân Khai, Minh Hưng và xã Tân Quan. Ảnh: Nguyễn Tấn

Cử tri phường Tân Khai phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Nguyễn Tấn

Tại các buổi tiếp xúc, sau khi được thông tin về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất; các luật, nghị quyết quan trọng đã được Quốc hội thông qua và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề thiết thực liên quan trực tiếp đến đời sống.

Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, sửa chữa các tuyến giao thông xuống cấp, nhất là những tuyến thường xuyên ngập vào mùa mưa; việc thay đổi sách giáo khoa ở một số cấp học, môn học chưa thực sự phù hợp. Cử tri cũng phản ánh những bất cập liên quan đến việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với một số trường hợp người có công sau khi nhận trợ cấp; đồng thời kiến nghị xem xét lại giá điện sinh hoạt theo các mức tiêu thụ hiện nay...

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trung Kiên trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: Nguyễn Tấn

Cử tri xã Nha Bích và phường Chơn Thành kiến nghị làm rõ việc áp giá thu hồi, bồi thường đất, cũng như việc thi công một số đoạn tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành làm ảnh hưởng đến nhà dân. Cử tri cũng kiến nghị các nội dung liên quan đến chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách...

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại biểu Quốc hội cùng đại diện các sở, ngành, địa phương giải đáp theo thẩm quyền. Đối với những nội dung cần có thời gian xem xét hoặc vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 ghi nhận, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết, trả lời cử tri theo quy định.