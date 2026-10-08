Cử tri xã Đại Lộc kiến nghị giải quyết nhiều vấn đề dân sinh, môi trường và giáo dục

Đoàn ĐBQH đơn vị TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri xã Đại Lộc.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các cấp, ngành quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; xem xét tăng biên chế cho các phòng, ban sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng các trường đại học, cao đẳng tăng học phí, trong khi điều kiện kinh tế của nhiều hộ nông dân còn khó khăn, phải chật vật xoay xở để có đủ tiền đóng học phí cho con em. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ vay vốn đối với sinh viên còn một số bất cập, chủ yếu hộ nghèo, cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn mới được tiếp cận nguồn vốn. Bên cạnh đó, việc mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) tăng gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là nông dân. Cử tri kiến nghị nghiên cứu, phân loại từng nhóm đối tượng để có mức đóng BHYT phù hợp.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm từ nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu tái diễn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, dù trước đó địa phương đã tiếp nhận phản ánh và triển khai các giải pháp chấn chỉnh. Cử tri đồng thời bày tỏ lo ngại về tình trạng thực phẩm không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Liên quan đến giao thông, cử tri phản ánh tại khu vực ngã ba Đại Hiệp, nơi tuyến ĐT609 giao với Quốc lộ 14B, có nhiều phương tiện tải trọng lớn lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông; kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực này nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Đặc biệt, nhiều cử tri ở khu vực sông Vu Gia - Thu Bồn quan tâm đến tình trạng các nhà máy thủy điện xả lũ đồng loạt, gây ngập sâu trên diện rộng. Cử tri cũng kiến nghị quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, bởi điều kiện hiện nay còn hạn chế, ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lộc Huỳnh Hưng Quang cho biết, đối với phản ánh về nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi phát sinh mùi gây ảnh hưởng đến người dân, UBND xã đã đề nghị nhà máy này tạm dừng hoạt động mấy tháng nay. Tuy nhiên, hiện nay, khu vực giáp ranh thuộc xã Hà Nha có một nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi đang hoạt động. Theo ông Huỳnh Hưng Quang, địa phương thường xuyên kiểm tra, quan trắc và yêu cầu các công ty, nhà máy hoạt động trên địa bàn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

Về phản ánh của cử tri liên quan đến tình trạng ngập lụt, ông Trương Xuân Tý - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho biết, cuối năm 2025, mưa lớn diễn ra bất thường và kéo dài khiến dung tích phòng lũ tại các hồ chứa thủy điện bị hạn chế. Khi tiếp tục xuất hiện những đợt mưa lớn, các hồ không còn đủ dung tích phòng lũ nên phải thực hiện xả lũ khi nước về. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã báo cáo Thành ủy, UBND thành phố và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kiến nghị trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quy trình vận hành thủy điện, nâng dung tích phòng lũ của các hồ chứa thủy điện lên mức cao nhất, cắt lũ cho hạ du.

Liên quan đến ý kiến cử tri về ô nhiễm môi trường tại khu công nghiệp, ông Trương Xuân Tý đề nghị UBND xã ghi nhận hiện trường, báo cáo cho Sở phối hợp với các đơn vị liên quan để kiểm tra nguồn phát sinh, quan trắc để có cơ sở xử lý theo quy định.

Đại diện Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cũng trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công, BHYT, chính sách hỗ trợ vay vốn cho sinh viên, hàng hóa không rõ nguồn gốc bán trên thị trường và đầu tư cơ sở vật chất trường học.

Về kiến nghị lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại khu vực ngã ba Đại Hiệp, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố cho biết, thành phố đang triển khai dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14B. Trong khuôn khổ dự án, đèn tín hiệu giao thông sẽ được lắp đặt tại khu vực ngã ba Đại Hiệp nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với các kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tiếp thu đầy đủ, tổng hợp để tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.