Phường Yên Bái ra quân cao điểm chấn chỉnh vệ sinh môi trường, trật tự đô thị

Các lực lượng chức năng sẽ rà soát trên toàn địa bàn, tập trung tại các tuyến đường chính, khu vực trung tâm, khu thương mại - dịch vụ, chợ, trường học và khu dân cư đông người. Những điểm tập kết rác tự phát, đổ trộm rác thải, đất đá, phế thải xây dựng; các vị trí lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ được kiểm tra, chấn chỉnh.

Người dân phường Yên Bái thực hiện vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Cùng với đó, phường tập trung kiểm tra hệ thống mương, rãnh, cống, cửa thu nước, hố ga và các vị trí thường xảy ra ngập úng, ách tắc dòng chảy. Rác thải, bùn đất, vật cản gây cản trở tiêu thoát nước sẽ được thu gom, nạo vét, khơi thông.

Các trường hợp tự ý san lấp, che lấp mương, rãnh, cửa thu nước, hố ga hoặc sử dụng lòng đường, vỉa hè gây ảnh hưởng đến giao thông, mỹ quan đô thị và hệ thống thoát nước sẽ bị xử lý theo quy định.

Phường Yên Bái đặt mục tiêu 100% điểm ùn tắc thoát nước và điểm ngập úng cục bộ được kiểm tra, rà soát; 100% điểm tập kết rác tự phát được xử lý; 100% vị trí che lấp cửa thu nước được khắc phục và 100% kiến nghị về môi trường được kiểm tra, xử lý.

Đồng thời, 100% tổ dân phố tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại khu phố, khu dân cư, nơi công cộng và tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị. Phấn đấu tối thiểu 90% trường hợp vi phạm được xử lý dứt điểm trong đợt cao điểm, không để phát sinh điểm vi phạm mới kéo dài quá 7 ngày không xử lý.

Đợt cao điểm chấn chỉnh vệ sinh môi trường, trật tự đô thị diễn ra ngày 15/10 đến 30/11/2026.

Đợt cao điểm được chia thành 3 giai đoạn: Từ ngày 15 - 25/10, phường rà soát, tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tự khắc phục; từ ngày 26/10 - 20/11, tổ chức ra quân thu gom rác, phế thải, nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước và xử lý vi phạm; từ ngày 21 - 30/11, kiểm tra kết quả sau xử lý, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tái vi phạm.

Đáng chú ý, phường sẽ ứng dụng công nghệ số để theo dõi tiến độ xử lý, lập hồ sơ điện tử đối với từng điểm tồn tại; đồng thời thiết lập mã QR tiếp nhận phản ánh của người dân về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, điểm ngập úng, tập kết rác trái phép và lấn chiếm hành lang thoát nước.

Qua đợt cao điểm, phường Yên Bái hướng tới xử lý dứt điểm các tồn tại, tạo chuyển biến về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị và duy trì hiệu quả hệ thống thoát nước, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh.