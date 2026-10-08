Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng

Là một trong những hạng mục trọng điểm của dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, cầu Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên bắc qua sông Hồng đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Với GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 11,22%, Hưng Yên tiếp tục nằm trong top 7 địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước.

Cùng với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thuộc top 4 toàn quốc, tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Giải ngân nguồn vốn lớn, nhiều dự án đạt tiến độ cao

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Hưng Yên sau tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương là 56.637,3 tỷ đồng. Đến hết ngày 25/9/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 23.108,9 tỷ đồng.

Trong số đó, vốn kế hoạch được giao trong năm giải ngân 21.616,5 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm 5% ngân sách địa phương và 43,4% kế hoạch vốn địa phương giao. Đối với nguồn vốn kế hoạch năm trước được phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2026, tỷ lệ thực hiện đạt 21,9% kế hoạch.

Với quy mô giải ngân lớn, Hưng Yên thuộc nhóm 5 tỉnh, thành phố có số vốn giải ngân lớn trong cả nước. Đáng chú ý, nhiều đơn vị cấp tỉnh đang duy trì tỷ lệ giải ngân cao như Bệnh viện Nhi Thái Bình đạt 100%; Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh đạt 91,9%; Sở Tài chính đạt 91,8%; Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến đạt 90,1%.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Đối với các chủ đầu tư có quy mô vốn lớn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 01 giải ngân đạt 61,5%, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 02 đạt 58,7% kế hoạch.

Một số dự án hạ tầng quan trọng cũng ghi nhận tiến độ giải ngân tích cực. Dự án đường kết nối di sản ven sông Hồng đạt 76,5%, trong khi dự án đường nối hai cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và Cầu Giẽ-Ninh Bình đạt 82,1%. Riêng nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2026 của tỉnh đã giải ngân đạt 59,7%.

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của Hưng Yên trong việc đưa nguồn lực đầu tư công vào nền kinh tế, đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực thu hút đầu tư.

Giải phóng mặt bằng là khâu then chốt

Tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Nguyễn Lê Huy nhấn mạnh giải ngân vốn đầu tư công gắn chặt với công tác giải phóng mặt bằng. Đây là khâu then chốt, quyết định tiến độ triển khai dự án cũng như khả năng hấp thụ và giải ngân nguồn vốn.

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm không nhiều, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và ban quản lý dự án tập trung tháo gỡ khó khăn, nhất là đối với 24 dự án đang chậm tiến độ.

Trọng tâm được xác định là các dự án hạ tầng giao thông có tính kết nối liên vùng, đặc biệt là những tuyến kết nối Hưng Yên với Hà Nội và các khu vực lân cận. Đây được xem là nhóm dự án có vai trò quan trọng trong mở rộng không gian phát triển, nâng cao khả năng kết nối và tạo dư địa mới cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Các sở, ngành chuyên môn được yêu cầu tăng cường phối hợp, hướng dẫn và xử lý những vướng mắc liên quan đến đất đai, cơ chế, chính sách và thủ tục đầu tư. Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn linh hoạt, sát với khả năng thực hiện của từng địa phương, đơn vị.

Đối với những dự án chưa đủ điều kiện triển khai hoặc có khả năng hấp thụ vốn thấp, tỉnh sẽ nghiên cứu điều chuyển vốn sang các dự án đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và có khả năng giải ngân ngay, qua đó hạn chế tình trạng bố trí vốn vượt khả năng thực hiện.

Tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch

Cầu sông Hồng nối liền 2 tỉnh Hưng Yên và Ninh Bình trên tuyến đường bộ ven biển. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Một trong những yêu cầu được Hưng Yên đặt ra là nâng cao tính sẵn sàng của các dự án. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục, không chờ đến khi được bố trí vốn mới hoàn thiện các quy trình liên quan.

Hai Ban Quản lý dự án tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện thủ tục, xử lý những điểm nghẽn ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Cùng với đó, các địa phương được yêu cầu tập trung triển khai các khu dân cư, hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách và bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tỉnh cũng định hướng đổi mới phương pháp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và công tác thi đua theo hướng thực chất, khách quan, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị. Việc đánh giá không chỉ dựa trên tỷ lệ giải ngân mà cần xem xét đồng thời giá trị tuyệt đối, quy mô vốn, khối lượng công việc, diện tích giải phóng mặt bằng, số lượng và mức độ phức tạp của các dự án.

Với GRDP 9 tháng năm 2026 tăng 11,22%, Hưng Yên đang duy trì đà tăng trưởng 2 con số và nằm trong nhóm 12 tỉnh, thành phố có mức tăng trưởng cao. Việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, được kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng, góp phần củng cố vị thế của Hưng Yên trong nhóm các cực tăng trưởng năng động của cả nước.

Trong những tháng cuối năm, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bám sát từng nhiệm vụ, dự án và nguồn vốn; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác giải phóng mặt bằng và giải ngân, qua đó phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đầu tư công năm 2026./.